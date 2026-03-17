Gracias al aprovechamiento de la cáscara de las naranjas, la industria accede a una alternativa económica que satisface demandas tecnológicas actuales. | Ilustración con IA/ChatGPT

Gracias al aprovechamiento de la cáscara de las naranjas, la industria accede a una alternativa económica que satisface demandas tecnológicas actuales. | Ilustración con IA/ChatGPT

Científicos del CSIR‑Instituto Central de Investigación Electroquímica en India descubrieron que las cáscaras de naranja son clave para optimizar el rendimiento en baterías de plomo‑ácido. Mediante dos procesos, este residuo orgánico adquiere una estructura meso y microporosa con un área superficial vasta. La integración de apenas un 0,1% en peso de dicho material ecológico dentro del electrodo negativo potencia las reacciones electroquímicas de los acumuladores tradicionales de forma sustancial.

El hallazgo resuelve problemas críticos de infraestructura en zonas con redes eléctricas inestables al mejorar la aceptación de carga y la velocidad de descarga, por ejemplo, en hospitales y bancos. Gracias al aprovechamiento de desechos cítricos, la industria accede a una alternativa económica que satisface demandas tecnológicas actuales bajo un enfoque de economía circular.

PUEDES VER: Chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

El proceso y sus principales descubrimientos

El procedimiento experimental consistió en preparar carbón activado a partir de las cáscaras de esa fruta mediante una ruta en dos etapas: carbonización a alta temperatura en atmósfera inerte y activación con hidróxido de potasio para generar abundantes poros y gran superficie interna. Luego se mezcla con el material activo negativo de baterías de plomo‑ácido para evaluar su impacto en el rendimiento electroquímico.

El primer proceso para las baterías de plomo-ácido es la carbonización con cáscaras de naranjas.

Entre los hallazgos más destacados:

El área superficial específica del carbono alcanzó valores muy elevados, lo que favorece la cinética de las reacciones en la placa negativa.

Las celdas con 0,1% de la sustancia obtenida de naranja mostraron hasta ~20% más capacidad de descarga en comparación con celdas de control.

La aceptación de carga aumentó casi un 89% respecto al diseño sin este aditivo.

Los voltajes de gasificación de oxígeno e hidrógeno se retrasaron significativamente, indicando procesos más eficientes.

Los resultados reflejan que incluso adiciones de bajo porcentaje de este material vegetal pueden suprimir la sulfatación del electrodo negativo y potenciar la respuesta de la batería bajo cargas exigentes.

¿Para qué son las baterías de plomo‑ácido?

Estos elementos son una de las tecnologías de almacenamiento energético más usadas por su costo accesible, estabilidad y amplia disponibilidad. Aunque son más antiguas que otras químicas, como las de iones de litio, continúan siendo la opción dominante para aplicaciones de respaldo debido a sus características prácticas probadas.

En instalaciones críticas como hospitales, centros de datos y bancos, este tipo de baterías se integra generalmente en sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) para asegurar que, durante un fallo eléctrico, los dispositivos esenciales sigan funcionando sin interrupciones.

Otros elementos clave para baterías

Diversos estudios científicos han demostrado que la biomasa agrícola desechada puede producir carbón activado con propiedades electroquímicas útiles para almacenamiento de energía. Por ejemplo, residuos de plátano han sido procesados para obtener estructuras de carbono poroso con alta superficie específica y buenas capacidades reversibles como ánodos en baterías de ion‑litio.

Investigaciones globales señalan que materiales como madera, cáscaras de frutas o restos forestales aportan heteroátomos naturales y arquitecturas porosas que pueden mejorar la conductividad, la cinética de iones y la accesibilidad del electrolito en dispositivos energéticos. Estas fuentes de carbono abren alternativas a los materiales convencionales de alto costo y mayor impacto ambiental.