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Ciencia

Ingenieros chinos asombran al crear un submarino que se sumerge a 300 metros en el mar durante 12 horas y es apto para turistas

El Worx Super Yacht Sub 3, el sumergible diseñado para cuatro personas, podría estar terminado para finales de 2026.

Este vehículo de exploración, llamado Worx Super Yacht Sub 3, presenta una capacidad disruptiva para descender hasta 300 metros (aproximadamente 1.000 pies) bajo el nivel del mar.
Este vehículo de exploración, llamado Worx Super Yacht Sub 3, presenta una capacidad disruptiva para descender hasta 300 metros (aproximadamente 1.000 pies) bajo el nivel del mar. | Ilustración con IA/ChatGPT/Uboatworx

Pekín acelera su dominio tecnológico tras el anuncio del primer sumergible capaz de alcanzar 300 metros de profundidad. Los expertos del China Ship Scientific Research Centre dirigen esta ambiciosa obra que pretende revolucionar las expediciones recreativas de alto nivel. Tal como indican diversos informes locales, el propósito central del plan es "dar impulso al turismo de lujo submarino", lo cual garantiza una ventaja competitiva única dentro del sector comercial en Asia.

La hoja de ruta señala que el prototipo original quedará listo para finales de 2026. Mediante este avance, diferentes usuarios particulares visitarán zonas abisales antes reservadas a la élite científica, un hecho que transforma por completo la industria de los viajes exclusivos y las experiencias de aventura.

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Así es el nuevo sumergible tripulado chino

Este vehículo de exploración, llamado Worx Super Yacht Sub 3, presenta una capacidad disruptiva para descender hasta 300 metros (aproximadamente 1.000 pies) bajo el nivel del mar. Dicha cifra supera el límite de las naves turísticas convencionales, las cuales operan habitualmente en entornos costeros a escasos 20 metros. El diseño del casco reforzado garantiza la resistencia ante la presión hidrostática extrema del océano profundo, un avance que demanda inversiones millonarias en indagación y pruebas de seguridad.

La creación de una ventana panorámica de observación representó el mayor desafío técnico para el equipo de especialistas. El director del centro de investigación, Ye Cong, destacó que este componente "fue una de las piezas más difíciles de diseñar en un sumergible de aguas profundas" debido a la fuerza del agua en el abismo.

Este nuevo sumergible apunta directamente al sector de viajes exclusivos. Foto: Uboatworx

Este nuevo sumergible apunta directamente al sector de viajes exclusivos. Foto: Uboatworx

Para consolidar el éxito del proyecto, China Daily informó que los expertos aprovecharon el bagaje tecnológico de naves científicas previas como el Jiaolong y el Deep Sea Warrior. La integración de estos conocimientos previos permite el desarrollo de sistemas de inmersión más confiables y eficientes.

El servicio comercial del sumergible comenzará en cuatro años. Foto: Uboatworx

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¿Cuánto deberán pagar los turistas para viajar en el submarino chino?

Este nuevo sumergible apunta directamente al sector de viajes exclusivos mediante experiencias de inmersión profunda. La embarcación traslada a cuatro integrantes, piloto incluido, hacia paisajes oceánicos que antes solo pertenecían al ámbito científico o exploratorio. El diseño busca democratizar el acceso a las profundidades marinas bajo un esquema de lujo y confort para los entusiastas del turismo de aventura.

El submarino chino usa baterías de iones de litio. Foto: Uboatworx

El submarino chino usa baterías de iones de litio. Foto: Uboatworx

En cuanto al presupuesto, el valor de las expediciones depende del operador y la profundidad alcanzada. Según expertos citados por el South China Morning Post, los precios oscilan "desde unos US$150 por persona para inmersiones más superficiales hasta varios miles de dólares por trayectos profundos de lujo". Esta escala tarifaria flexible permitirá que el servicio abarque desde recorridos breves hasta misiones submarinas de alto nivel.

La capacidad del sumergible chino es de cuatro personas. Foto: Uboatworx

La capacidad del sumergible chino es de cuatro personas. Foto: Uboatworx

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¿Cuándo estaría listo para operar?

La hoja de ruta oficial establece que el prototipo del sumergible estará terminado antes de que finalice este año. Tras esta fase, iniciarán las evaluaciones críticas en el mar con el objetivo de validar la seguridad del diseño ante la presión hidrostática y diversos escenarios operativos.

El submarino cuenta con un diseño que satisfará a los propietarios de superyates. Foto: Uboatworx

El submarino cuenta con un diseño que satisfará a los propietarios de superyates. Foto: Uboatworx

Si los ensayos resultan favorables y el modelo alcanza su perfección técnica, el servicio comercial comenzará hacia el año 2030. En ese periodo, operadores turísticos de élite integrarán inmersiones profundas en sus catálogos de lujo destinados a viajeros aventureros.

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