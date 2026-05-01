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Ciencia

Arqueólogos descubren el mayor tesoro vikingo con 3.000 monedas de plata: “Los detectores no paraban de pitar”

Las piezas, que datan de finales del siglo X y principios del XI, fueron acuñadas durante los reinados de varios reyes poderosos del norte europeo.

Un puñado de monedas del mayor tesoro numismático vikingo de la historia de Noruega. Foto: Autoridad del condado de Innlandet
Un puñado de monedas del mayor tesoro numismático vikingo de la historia de Noruega. Foto: Autoridad del condado de Innlandet
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En Noruega, un grupo de investigadores encontró un tesoro vikingo compuesto por 3150 monedas de plata, y este es el mayor depósito de este tipo registrado hasta ahora en ese país. El descubrimiento ocurrió cerca de la localidad de Rena, cuando dos aficionados a la detección de metales localizaron las primeras 19 piezas el pasado 10 de abril en un campo agrícola.

May-Tove Smiseth, arqueóloga del municipio de Innlandet, explicó que inicialmente pensaban encontrar solo algunas piezas adicionales. 'Dije en broma que sería bueno hallar unas cuantas monedas más para hacer el descubrimiento todavía más grande, pero los detectores no dejaban de sonar', relató la especialista.

El tesoro, bautizado como Mørstad Hoard por el nombre de la granja donde apareció, sigue bajo investigación de expertos del Museo de Historia Cultural de Oslo.

Moneda muestra la cabeza de un rey de perfil y lo identifica como Edelred (Etelredo el Indeciso). Foto: May-Tove Smiseth/Autoridad del condado de Innlandet)

Moneda muestra la cabeza de un rey de perfil y lo identifica como Edelred (Etelredo el Indeciso). Foto: May-Tove Smiseth/Autoridad del condado de Innlandet

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Una pista sobre su antigüedad

Las monedas fueron acuñadas en diferentes territorios medievales, entre ellos Inglaterra, Alemania, Dinamarca y Noruega, según indica el comunicado oficial. Entre las piezas destacan ejemplares emitidos durante los reinados de Æthelred II, conocido como 'el Indeciso', y de Canuto el Grande, quien gobernó parte del norte de Europa.

Los arqueólogos también recuperaron plata troceada: piezas de joyería de plata que se cortaban y se utilizaban como moneda en la Edad Media. Foto: Autoridad del condado de Innlandet

Los arqueólogos también recuperaron plata troceada: piezas de joyería de plata que se cortaban y se utilizaban como moneda en la Edad Media. Foto: Autoridad del condado de Innlandet

Según el numismático Svein Gullbekk, la presencia de las piezas fabricadas bajo el reinado del rey Harald Hardrada permite fechar el tesoro alrededor del año 1050, en una etapa final de la Era Vikinga.

'Las monedas extranjeras dominaron la circulación monetaria en Noruega hasta que Harald Hardrada estableció una moneda nacional', explicó Gullbekk.

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Un tesoro ligado al comercio y no al saqueo

Lo más llamativo del hallazgo es que este podría no estar relacionado con expediciones de saqueo, una de las imágenes más asociadas a los vikingos. Los arqueólogos creen que la riqueza pudo provenir de la producción intensiva de hierro en la región. Durante siglos, comunidades locales extraían el mineral de pantanos escandinavos y lo exportaban a otras zonas de Europa.

'Se obtenía de los pantanos y el hierro procesado se exportaba a Europa. Desde el siglo X hasta finales del XIII existió una enorme producción en esta zona', explicó el arqueólogo Jostein Bergstøl.

Además de las monedas, los investigadores recuperaron fragmentos de plata cortada, conocidos como hacksilver, utilizados como forma de pago en la Edad Media. Las excavaciones continúan y no se descarta hallar nuevos objetos enterrados en el lugar.

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