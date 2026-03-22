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Ciencia

La Gran Pirámide de Egipto no tiene solo cuatro lado: estudio científico revela que no es una construcción 'cuadrada estándar'

El matemático Akio Kato sostiene que esta característica es una decisión de diseño que mejoró la estabilidad de las pirámides, permitiendo una eficiente distribución del peso y absorción de tensiones.

Flinders Petrie observó, a partir de fotografías aéreas, que las caras de la pirámide presentaban líneas huecas. Foto: Composición LR
Flinders Petrie observó, a partir de fotografías aéreas, que las caras de la pirámide presentaban líneas huecas. Foto: Composición LR

La investigación, publicada en Archaeological Discovery en 2023, demuestra que cada cara presenta una ligera concavidad que va desde la base hasta la cúspide. Este detalle, prácticamente invisible en el suelo, fue identificado mediante imágenes satelitales y análisis geométricos, revelando una estructura octogonal inesperada.

El matemático Akio Kato, autor del estudio, explica que esta característica no sería un error constructivo, sino una decisión intencional. Según el investigador, cada lado está ligeramente dentado a lo largo de su línea central, lo que transforma la geometría tradicional atribuida a la pirámide.

Este hallazgo vuelve a poner en debate el nivel de conocimiento técnico de los antiguos egipcios. La precisión para esta forma sugiere una planificación avanzada, lo que refuerza las teorías sobre una ingeniería desarrollada hace más de 4.500 años.

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Tecnología en la construcción

Sin embargo, la edificación no solo esconde un enigma visual, sino también una clave de su resistencia. Nuevas investigaciones confirman que la ligera curvatura en cada una de sus caras fue diseñada para mejorar su estabilidad.

El estudio del matemático señala que esta forma cóncava permite distribuir el peso y absorber tensiones provocadas por factores como la gravedad o los movimientos sísmicos. Estos detalles transforman la estructura en una figura octogonal desde el punto de vista técnico, alejándose del modelo tradicional de cuatro partes planas.

Sus primeras evidencias se remontan al siglo XX. En 1926, el piloto P. Groves captó imágenes aéreas donde se apreciaban ligeras hendiduras en los lados de la pirámide. Poco después, el egiptólogo Flinders Petrie identificó líneas centrales en cada cara, detalle que sería documentado por I.E.S. Edwards en Las pirámides de Egipto (1975).

Misterio en torno a las pirámides

Estas observaciones coinciden con los análisis actuales, reforzando la hipótesis de que los constructores egipcios aplicaron cálculos precisos para lograr una estructura más resistente.

Según Kato, estudios con tecnología de radar realizados en 2022 indican que las de Kefrén y Micerino comparten esta misma característica, lo que sugiere un patrón arquitectónico deliberado en el complejo de Guiza.

Además, el descubrimiento se suma a otro gran enigma: cómo se construyó realmente la pirámide de Keops. Aunque la teoría más extendida plantea el uso de rampas para transportar más de 2,3 millones de bloques de piedra, varios especialistas consideran que este método presenta dificultades logísticas difíciles de resolver.

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