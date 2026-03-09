Este innovador sistema de investigadores españoles es capaz de resistir a duras condiciones del mar. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP

Este innovador sistema de investigadores españoles es capaz de resistir a duras condiciones del mar. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP

Expertos de la Universitat Politècnica de València (UPV) diseñaron tecnologías para potenciar el rendimiento de sistemas que captan la fuerza de olas y corrientes, y transformar el mar en energía. Mediante el uso de sensores avanzados instalados en boyas o estructuras flotantes, estos investigadores logran una observación precisa y en tiempo real sobre el comportamiento de cada dispositivo bajo el agua.

La integración de tales instrumentos de medición facilita un diseño óptimo de las instalaciones y eleva su eficiencia operativa de forma significativa. De acuerdo con los informes técnicos del proyecto, "este tipo de monitorización resulta fundamental para optimizar el funcionamiento de sistemas de generación marina". Gracias a esta innovación, la UPV impulsa la transición energética mediante el aprovechamiento de un flujo constante de potencia hídrica, lo que asegura una mayor estabilidad en la red eléctrica nacional.

PUEDES VER: Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

¿Cómo funciona y qué sigue ahora?

Este innovador sistema, capaz de resistir a duras condiciones del mar, emplea sensores de fibra óptica para medir variaciones físicas con alta precisión en dispositivos oceánicos. La tecnología registra estiramientos, vibraciones y fluctuaciones térmicas en las estructuras de producción energética, lo que permite un análisis detallado de su interacción con las corrientes marinas.

Los datos recopilados en tiempo real facilitan la monitorización del rendimiento en boyas que transforman el movimiento hídrico en electricidad limpia. Mediante este flujo informativo, los investigadores evalúan el comportamiento operativo de los equipos y ajustan el diseño para maximizar la eficiencia productiva mientras minimizan averías técnicas. Este seguimiento constante es el pilar fundamental para garantizar la fiabilidad a largo plazo de todas las instalaciones de energía marina.

Esta investigación se integra en programas europeos como SMARTMOORING, una iniciativa que busca optimizar la implementación de generadores oceánicos junto a empresas tecnológicas especializadas. Gracias a estos hallazgos, será posible perfeccionar futuros prototipos y acelerar la expansión de fuentes renovables en regiones con gran potencial marítimo.

El proyecto británico que convierte agua de mar en combustible

Científicos de la Brunel University London y la firma Genuine H2 impulsan en el Reino Unido un mecanismo que convierte agua de mar en carburante para navíos. La propuesta técnica genera hidrógeno mediante electrólisis directa desde el océano, proceso que fragmenta las moléculas del líquido con electricidad de fuentes renovables sin desalinización previa. Este avance busca descarbonizar el transporte marítimo al integrar la fabricación del recurso energético dentro de las propias embarcaciones.

El núcleo de esta innovación radica en el almacenamiento del elemento en estado sólido mediante nanopelículas, técnica que descarta los depósitos de alta presión o criogénicos. Esta metodología optimiza la seguridad logística y simplifica el manejo del combustible a bordo, permitiendo su posterior aprovechamiento en motores adaptados.

Con una financiación superior a 1,4 millones de libras esterlinas, el plan propone ensayos críticos hasta finales de 2026 para validar su viabilidad comercial. La combustión resultante reemplaza el diésel convencional y emite exclusivamente vapor de agua, eliminando así los gases contaminantes en rutas internacionales.