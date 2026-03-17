HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Rafael Vela cuenta todo sobre su suspensión | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Ciencia

Australianos diseñan un robot que limpia derrames de petróleo con un filtro especial: tiene el tamaño de una zapatilla

Este pequeño dispositivo petrolero tiene la forma de un delfín, puede operar a distancia en el mar y su material sería reutilizable.

Los científicos australianos priorizan actualmente la autonomía de la batería y la expansión de la superficie filtrante para maximizar la recolección de crudo.
Los científicos australianos priorizan actualmente la autonomía de la batería y la expansión de la superficie filtrante para maximizar la recolección de crudo. | Composición LR/ChatGPT/Universidad RMIT

Investigadores de la Universidad RMIT en Australia diseñaron un prototipo robótico del tamaño de una zapatilla capaz de eliminar derrames de petróleo con agilidad extrema. Este dispositivo navega superficies acuáticas complejas, como manglares o puertos industriales, para mitigar el daño ambiental sobre la flora y la fauna marina. La innovación busca una respuesta veloz ante los vertidos de crudo, inspirada en la urgencia de proteger ecosistemas críticos mediante una estructura hidrodinámica de alta flexibilidad.

La tecnología integra un sistema de filtrado y bombeo que succiona el hidrocarburo sin utilizar químicos agresivos en el proceso. Según detalla la revista científica Small, el artefacto complementa a las embarcaciones de gran calado en zonas de acceso restringido. Al respecto, el líder del proyecto, Ataur Rahman, afirma que el objetivo no consiste en reemplazar a los barcos de limpieza actuales, sino en 'complementar estas grandes estructuras con plataformas ágiles y eficientes en áreas de difícil acceso'.

El material del minirobot petrolero es reutilizable. Foto: Universidad RMIT

El material del minirobot petrolero es reutilizable. Foto: Universidad RMIT

PUEDES VER: Chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

lr.pe

¿Cómo es el minirobot antipetróleo?

El Electronic Dolphin revoluciona la limpieza marina gracias a su diseño funcional. Este dispositivo navega la superficie acuática para recolectar crudo mediante un sistema de filtrado avanzado, lo cual garantiza una succión eficiente sin requerir contacto físico directo con el líquido. Además, su material es reutilizable.

Su estructura compacta facilita el despliegue en ecosistemas críticos y zonas costeras de baja profundidad donde los equipos convencionales fallan. Al ser una herramienta controlada a distancia, el robot optimiza la recuperación de hidrocarburos con rapidez en áreas de difícil acceso.

Está inspirado en el cuerpo de un delfín que permite un movimiento ágil sobre el agua. Foto: Universidad RMIT

Está inspirado en el cuerpo de un delfín para mayor agilidad sobre el agua. Foto: Universidad RMIT

PUEDES VER: Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares: todo en 10 minutos

lr.pe

¿Cómo es el proceso de limpieza?

El dispositivo utiliza un material filtrante basado en la morfología de los erizos de mar para combatir derrames de crudo. Esta tecnología emplea un recubrimiento microscópico con estructuras punzantes que generan bolsas de aire, otorgándole propiedades superhidrofóbicas y oleofílicas. Gracias a esta configuración, la superficie repele el líquido acuático y captura el hidrocarburo de forma selectiva, eliminando la dependencia de químicos nocivos durante el proceso de descontaminación ambiental.

El pequeño robot usa un material filtrante basado en la morfología de los erizos de mar. Foto: Universidad RMIT

El pequeño robot usa un material filtrante basado en la morfología de los erizos de mar. Foto: Universidad RMIT

Durante los ensayos científicos, este prototipo alcanzó una tasa de recuperación de 2 mililitros por minuto con una pureza mayor al 95%. Su eficiencia destaca porque el filtro evita la saturación hídrica, permitiendo ciclos de trabajo prolongados y efectivos en ecosistemas marinos.

El minirobot puede ser operado a distancia. Foto: Universidad RMIT

El minirobot puede ser operado a distancia. Foto: Universidad RMIT

PUEDES VER: Españoles plantean que la Gran Pirámide podría tener hasta 12.000 años y no haber sido construida por el Antiguo Egipto

lr.pe

Los siguientes pasos

El prototipo del minirobot requiere mejoras técnicas inmediatas. Los científicos australianos priorizan actualmente la autonomía de la batería y la expansión de la superficie filtrante para maximizar la recolección de crudo. Estas optimizaciones en el sistema de bombeo y almacenamiento buscan transformar al dispositivo en una herramienta de alta eficiencia operativa durante desastres ambientales reales.

La transición desde el laboratorio hacia entornos marítimos complejos plantea desafíos ante factores como corrientes y vientos. Por ello, el equipo busca alianzas estratégicas con la industria energética para ejecutar pruebas a gran escala bajo condiciones críticas, de acuerdo a Surya Kanta Ghadei, investigador principal.

Notas relacionadas
Chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

Chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

LEER MÁS
Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares: todo en 10 minutos

Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares: todo en 10 minutos

LEER MÁS
Estadounidenses crean un material de acero que protege edificios y puentes durante un terremoto: no necesita electricidad

Estadounidenses crean un material de acero que protege edificios y puentes durante un terremoto: no necesita electricidad

LEER MÁS
Científicos chinos convierten cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves

Científicos chinos convierten cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves

LEER MÁS
Descubren en Argentina un pequeño dinosaurio de 90 millones de años que aclara un misterio evolutivo

Descubren en Argentina un pequeño dinosaurio de 90 millones de años que aclara un misterio evolutivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

Chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

LEER MÁS
Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares: todo en 10 minutos

Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares: todo en 10 minutos

LEER MÁS
Españoles plantean que la Gran Pirámide podría tener hasta 12.000 años y no haber sido construida por el Antiguo Egipto

Españoles plantean que la Gran Pirámide podría tener hasta 12.000 años y no haber sido construida por el Antiguo Egipto

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONPE presenta moderno proceso de ensamblaje con tecnología RFID para las Elecciones 2026: sistema permitirá rastrear cada caja sin abrirla

EN VIVO Foro de Candidatos presidenciales 2026: Keiko Fujimori, Acuña, López Aliaga y López Chau exponen sus propuestas

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Ciencia

Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares: todo en 10 minutos

Españoles plantean que la Gran Pirámide podría tener hasta 12.000 años y no haber sido construida por el Antiguo Egipto

Chinos consiguen crear una batería para celulares capaz de durar más de 4.500 horas: resiste a temperaturas de -30°C

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE presenta moderno proceso de ensamblaje con tecnología RFID para las Elecciones 2026: sistema permitirá rastrear cada caja sin abrirla

EN VIVO Foro de Candidatos presidenciales 2026: Keiko Fujimori, Acuña, López Aliaga y López Chau exponen sus propuestas

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025