Los científicos australianos priorizan actualmente la autonomía de la batería y la expansión de la superficie filtrante para maximizar la recolección de crudo. | Composición LR/ChatGPT/Universidad RMIT

Los científicos australianos priorizan actualmente la autonomía de la batería y la expansión de la superficie filtrante para maximizar la recolección de crudo. | Composición LR/ChatGPT/Universidad RMIT

Investigadores de la Universidad RMIT en Australia diseñaron un prototipo robótico del tamaño de una zapatilla capaz de eliminar derrames de petróleo con agilidad extrema. Este dispositivo navega superficies acuáticas complejas, como manglares o puertos industriales, para mitigar el daño ambiental sobre la flora y la fauna marina. La innovación busca una respuesta veloz ante los vertidos de crudo, inspirada en la urgencia de proteger ecosistemas críticos mediante una estructura hidrodinámica de alta flexibilidad.

La tecnología integra un sistema de filtrado y bombeo que succiona el hidrocarburo sin utilizar químicos agresivos en el proceso. Según detalla la revista científica Small, el artefacto complementa a las embarcaciones de gran calado en zonas de acceso restringido. Al respecto, el líder del proyecto, Ataur Rahman, afirma que el objetivo no consiste en reemplazar a los barcos de limpieza actuales, sino en 'complementar estas grandes estructuras con plataformas ágiles y eficientes en áreas de difícil acceso'.

El material del minirobot petrolero es reutilizable. Foto: Universidad RMIT

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¿Cómo es el minirobot antipetróleo?

El Electronic Dolphin revoluciona la limpieza marina gracias a su diseño funcional. Este dispositivo navega la superficie acuática para recolectar crudo mediante un sistema de filtrado avanzado, lo cual garantiza una succión eficiente sin requerir contacto físico directo con el líquido. Además, su material es reutilizable.

Su estructura compacta facilita el despliegue en ecosistemas críticos y zonas costeras de baja profundidad donde los equipos convencionales fallan. Al ser una herramienta controlada a distancia, el robot optimiza la recuperación de hidrocarburos con rapidez en áreas de difícil acceso.

Está inspirado en el cuerpo de un delfín para mayor agilidad sobre el agua. Foto: Universidad RMIT

¿Cómo es el proceso de limpieza?

El dispositivo utiliza un material filtrante basado en la morfología de los erizos de mar para combatir derrames de crudo. Esta tecnología emplea un recubrimiento microscópico con estructuras punzantes que generan bolsas de aire, otorgándole propiedades superhidrofóbicas y oleofílicas. Gracias a esta configuración, la superficie repele el líquido acuático y captura el hidrocarburo de forma selectiva, eliminando la dependencia de químicos nocivos durante el proceso de descontaminación ambiental.

El pequeño robot usa un material filtrante basado en la morfología de los erizos de mar. Foto: Universidad RMIT

Durante los ensayos científicos, este prototipo alcanzó una tasa de recuperación de 2 mililitros por minuto con una pureza mayor al 95%. Su eficiencia destaca porque el filtro evita la saturación hídrica, permitiendo ciclos de trabajo prolongados y efectivos en ecosistemas marinos.

El minirobot puede ser operado a distancia. Foto: Universidad RMIT

Los siguientes pasos

El prototipo del minirobot requiere mejoras técnicas inmediatas. Los científicos australianos priorizan actualmente la autonomía de la batería y la expansión de la superficie filtrante para maximizar la recolección de crudo. Estas optimizaciones en el sistema de bombeo y almacenamiento buscan transformar al dispositivo en una herramienta de alta eficiencia operativa durante desastres ambientales reales.

La transición desde el laboratorio hacia entornos marítimos complejos plantea desafíos ante factores como corrientes y vientos. Por ello, el equipo busca alianzas estratégicas con la industria energética para ejecutar pruebas a gran escala bajo condiciones críticas, de acuerdo a Surya Kanta Ghadei, investigador principal.