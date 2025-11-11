HOYSuscripcion LR Focus

Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

Un accesorio para el baño que integra el inodoro con el bidet, se ha vuelto muy popular como una alternativa más limpia, cómoda y sobre todo ecológica.

Una innovación más cómoda y ecológica podría reemplazar el uso del papel higiénico en los baños. Foto: Veectezy
Una innovación más cómoda y ecológica podría reemplazar el uso del papel higiénico en los baños. Foto: Veectezy

Japón ha cambiado los hábitos de higiene personal al momento de usar el baño gracias a una innovación tecnológica. El Washlet, un inodoro inteligente que utiliza un sistema de limpieza mediante el agua, podría ser una alternativa al uso del papel higiénico. Este dispositivo ha ganado popularidad por su eficacia, sostenibilidad y ventajas para la salud. Ahora, este accesorio se ha comenzado a instalar en muchos hogares del mundo.

El impacto al medio ambiente de la producción de papel higiénico es preocupante. Cada año, se talan millones de árboles para satisfacer la demanda mundial. El proceso de fabricación también consume grandes cantidades de agua energía, lo que contribuye a la deforestación, la escasez de agua y la contaminación. Un rollo típico de papel higiénico requiere cientos de litros de agua para su producción, y los productos químicos utilizados para blanquearlo pueden contaminar ríos y ecosistemas.

¿Cómo funciona el Washlet japonés?

El Washlet es un inodoro con funciones automatizadas de limpieza mediante agua. Su principal característica es un sistema de chorros dirigidos, que permiten al usuario asearse sin necesidad de papel. Estos chorros pueden ajustarse en presión y temperatura, adaptándose a las preferencias de cada persona.

Un baño japonés con su típico Washlet. Foto: Wikimedia

Un baño japonés con su típico Washlet. Foto: Wikimedia

Algunos modelos incorporan elementos adicionales como secado por aireasiento calefaccionado y control remoto. Existen también versiones más simples, que pueden acoplarse a inodoros tradicionales mediante un adaptador. Esta facilidad de instalación ha favorecido su expansión fuera de Japón, permitiendo su adopción en hogares sin necesidad de grandes modificaciones.

¿Cuáles son los beneficios más allá de la limpieza?

Además de la limpieza efectiva que proporciona, el Washlet ofrece una experiencia de mayor comodidad. El agua templada reduce la fricción y mejora la sensación de frescura, un factor valorado especialmente por personas con piel sensible o condiciones específicas.

El Washlet japonés lanza un chorro con presión para el aseo del usuario. Foto: EITB

El Washlet japonés lanza un chorro con presión para el aseo del usuario. Foto: EITB

Otro beneficio importante es la reducción del contacto físico. Al minimizar la necesidad de manipular papel, disminuye el riesgo de contaminación en manos y superficies, mejorando la higiene general en el entorno del baño. Este punto cobra relevancia en escenarios como hospitales o centros de atención donde la prevención es muy importante.

El impacto ambiental del papel higiénico

El uso de papel higiénico genera una carga significativa para el medio ambiente. La producción de un solo rollo puede requerir cientos de litros de agua, además de químicos y un proceso que involucra tala de árboles, consumo energético y emisiones de CO₂.

En cambio, el Washlet consume una cantidad menor de agua por uso y elimina la necesidad de papel, embalajes y transporte relacionado. Aunque implica un gasto eléctrico en ciertos modelos, su impacto ambiental total resulta inferior, especialmente en el largo plazo. Esta eficiencia ha despertado el interés de gobiernos y empresas comprometidas con prácticas sostenibles.

Las ventajas para la salud del Washlet

La limpieza a base de agua ofrece importantes beneficios para la salud, especialmente para personas con piel sensible. La suavidad del inodoro reduce el riesgo de irritación, enrojecimiento e infecciones. Además, puede ayudar a prevenir problemas comunes como infecciones del tracto urinario hemorroides, lo que lo convierte en una opción más saludable para muchas personas.

Además, dejar de usar papel higiénico podría mejorar la higiene general. Usar agua en lugar de papel garantiza una limpieza profunda del área, minimizando el riesgo de acumulación de bacterias. Esta mejora en la higiene podría incluso tener beneficios más amplios para la salud pública al reducir la propagación de bacterias y virus.

