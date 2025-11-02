HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Este es oficialmente el pescado más saludable del mundo y es muy popular en Latinoamérica: el salmón ya no ocupa el primer lugar

Cada vez más presente en los mercados y mesas de Latinoamérica, este pescado destaca por su alto contenido en omega-3 y su bajo impacto ambiental.

El pescado es una fuente omega-3 y saludable de proteínas, indispensable en nuestra dieta. Foto: Pixabay
El pescado es una fuente de proteínas ligera y saludable, las variedades más grasas como el salmón, el atún, las sardinas y la caballa son ricas en ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el corazón y el cerebro. Los expertos en salud y nutrición recomiendan que los adultos consuman unos 220 gramos de pescado y mariscos a la semana.

Además del valor nutricional, cada vez se presta más atención a la protección del medio ambiente y la pesca sostenible. Si sueles ir a las pescaderías y no sabes qué pescado es el más saludable y respetuoso con el planeta, aquí tienes información útil: según el portal de salud EatingWell, estos son los tipos de pescado que destacan por su sostenibilidad, su bajo contenido en mercurio y sus beneficios nutricionales.

PUEDES VER: Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: patrones geométricos en el fondo del mar

lr.pe

La caballa es la mejor alternativa

Las especies de caballa capturadas con métodos eficientes no causan daños graves a los hábitats marinos, lo que las convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente. Este pescado, de sabor intenso, es rico en omega-3 y proteínas (unos 16 gramos en una porción de 85 g). La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda evitar la caballa real debido a su contenido de mercurio; por ello la caballa del Pacífico es la mejor opción.

La caballa se encuentra en océanos templados y tropicales, principalmente en el Atlántico y el Pacífico. Foto: Yorso

La caballa experimenta de forma natural ciclos de abundancia de “auge y caída”, lo cual es típico de otras especies pelágicas pequeñas que tienen una esperanza de vida relativamente corta y altas tasas de reproducción.

El salmón salvaje (incluido el enlatado)

La mayoría del salmón, tanto de piscifactoría como salvaje, tiene bajos niveles de mercurio y otros contaminantes. Desde el punto de vista nutricional, el salmón de piscifactoría y el salvaje tienen niveles similares de ácidos grasos omega-3 beneficiosos.

El salmón enlatado es más económico y, además de ácidos grasos omega-3, es una excelente fuente de calcio: 85 gramos contienen unos 240 mg, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de la ingesta diaria recomendada para un adulto.

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

lr.pe

Sardinas y sus enlatados

Pequeñas y económicas, las sardinas son consideradas, con razón, un "superalimento". En tan solo 85 g, contienen casi 300 mg de grasas omega-3 y son naturalmente ricas en vitamina D y calcio (alrededor del 25% del requerimiento diario).

Se reproducen rápidamente y se recuperan fácilmente de la sobrepesca. Las sardinas también son excelentes en platos como la pasta con limón y ajo, según Eating Well.

