HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: patrones geométricos en el fondo del mar

El descubrimiento fue posible después de que el iceberg A68, de 5.800 kilómetros cuadrados, se desprendiera de una plataforma de hielo y mostró una parte del océano que jamás se había visto.

Los icebergs y capas de hielo cubre gran parte del mar de Weddell en la Antártida. Foto: AFP
Los icebergs y capas de hielo cubre gran parte del mar de Weddell en la Antártida. Foto: AFP

Durante una expedición científica en el mar de Weddell occidental, frente a la costa de la Antártida, los investigadores hicieron un descubrimiento inesperado: asombrosos patrones geométricos que cubrían el lecho marino, formados por peces.

La expedición, realizada en 2019 y cuyos resultados se revelaron este miércoles en un estudio publicado en la revista Frontiers , tenía como objetivo inicial encontrar los restos del HMS Endurance, el barco del explorador Ernest Shackleton, sepultado por el hielo en 1915. Pero los investigadores tuvieron que abandonar su búsqueda al enfrentarse a condiciones extremas de hielo, similares a las que habían atrapado al Endurance un siglo antes.

Patrones de nidos, desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha; nidos en racimo, media luna, línea, óvalo, U aguda y singulares. Foto: Frontiers

Patrones de nidos, desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha; nidos en racimo, media luna, línea, óvalo, U aguda y singulares. Foto: Frontiers

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

lr.pe

Estructuras hechas por los peces de la Antártida

Gracias a un vehículo submarino operado remotamente del barco, los científicos observaron en las imágenes miles de estructuras circulares meticulosamente mantenidas por peces de hielo. Estos nidos, dispuestos en patrones regulares, revelan un comportamiento complejo aún en gran parte desconocido en estas gélidas aguas.

“La existencia de más de mil nidos conservados en las áreas estudiadas demuestra que la exploración de nuestro mundo aún continúa, con constantes nuevos hallazgos”, afirmó Russ Connelly, autor principal del estudio e investigador de posgrado en la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Essex.

PUEDES VER: Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

lr.pe

Los nidos de una especie que vive en condiciones extremas

La creación de estas asombrosas estructuras antárticas se atribuye a los noties de aleta amarilla, una pequeña y resistente especie de bacalao de roca. Los científicos creen que cada nido descubierto habría estado custodiado por un pez progenitor que vigilaba sus huevos.

Según el estudio, los densos grupos parecen reflejar una "estrategia de supervivencia finamente ajustada" y una clara demostración de la teoría del "manada egoísta", según la cual los peces en el centro obtienen protección contra los depredadores, protegidos por sus vecinos, mientras que se cree que los nidos solitarios en la periferia pertenecen a individuos más fuertes y capaces de defender su territorio.

Las zonas de anidación también revelan un Ecosistema Marino Vulnerable (EMV), un hábitat delicado y vital para la biodiversidad antártica. Este hallazgo se basa en investigaciones anteriores, incluida la vasta colonia de cría descrita en un estudio del 2022, una de las más grandes conocidas en el planeta.

La protección de un ecosistema vulnerable

Proteger esta zona significa salvaguardar no solo a los emblemáticos pingüinos y focas, sino también a estas guarderías ocultas que forman parte de la red alimentaria antártica. Estos entornos submarinos son un poderoso recordatorio de que, incluso en los lugares más extremos del planeta, la vida encuentra la manera de construir comunidades complejas y resilientes.

Para los científicos, este descubrimiento pone de relieve la riqueza biológica del mar de Weddell, un ecosistema frágil amenazado por el cambio climático. Ahora piden que se declare área marina protegida.

Notas relacionadas
Se acerca a las costas del planeta: una criatura marina asombrosa con sangre azul y tres corazones

Se acerca a las costas del planeta: una criatura marina asombrosa con sangre azul y tres corazones

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
No es el león, ni el cocodrilo: este es el temible superdepredador que infunde más miedo en el África

No es el león, ni el cocodrilo: este es el temible superdepredador que infunde más miedo en el África

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Ciencia

Dentro de esta semana se sabrá si 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que ha entrado en el sistema solar

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo y albergó a miles de personas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025