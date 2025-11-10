HOYSuscripcion LR Focus

Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso
Ciencia

Arqueólogos resolvieron el enigma de unos 5.200 agujeros misteriosos alineados en lo alto de los Andes de Perú

Miles de agujeros dispuestos en forma de serpiente en una montaña en Perú, podrían haber sido un monumental vía de contabilidad para el comercio y los impuestos.

Fotografía aérea de la “banda de agujeros” en el Valle de Chincha en Ica, Perú. Foto: Antiquity
Durante siglos, un extenso patrón de agujeros excavados en la tierra ha desconcertado a exploradores y arqueólogos. Conocido como la "Banda de Agujeros" de Monte Sierpe (Montaña serpiente), este singular sitio arqueológico ubicado en los Andes de Perú alberga aproximadamente 5.200 cavidades distribuidas en una franja de 1.5 kilómetros de largo. Aunque su origen preincaico era conocido, su propósito permanecía envuelto en misterio.

Ahora, un estudio reciente publicado en la revista Antiquity ofrece nuevas teorías sobre este antiguo enigma. Gracias a tecnología avanzada y análisis detallados, un equipo internacional de arqueólogos propone que el sitio pudo haber funcionado como un espacio para intercambio económico y contabilidad, tanto durante el dominio del Reino Chincha como tras su incorporación al Imperio Inca.

Los agujeros en Monte Sierpe, en Perú, podrían haber albergado alguna vez cultivos, bienes y tributos. Foto: Antiquity

PUEDES VER: Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

lr.pe

Los agujeros misteriosos de Monte Sierpe

El sitio arqueológico Monte Sierpe es una zona elevada del valle de Chincha, en la región de Ica. Allí, miles de agujeros excavados en la roca y el suelo forman una banda que, desde el aire, muestra una organización precisa en bloques y secciones, lo que llevó a pensar que no se trataba de una formación natural.

La Montaña Serpiente está ubicada en el lado norte del Valle del Pisco en la zona desértica costera de Ica. Foto: Antiquity

Los primeros registros científicos del sitio datan de la década de 1930, aunque fue en los años 70 cuando se realizó una inspección más detallada. Desde entonces, el sitio había quedado en relativo abandono debido a su ubicación aislada y al bajo riesgo de destrucción por actividades humanas. “El sitio es aislado y no está amenazado por el desarrollo. Como resultado, no ha habido una sensación de urgencia”, explicó Charles Stanish, profesor de antropología de la Universidad de South Florida y coautor del estudio.

Cada agujero mide entre 1 y 2 metros de ancho y hasta 1 metro de profundidad, y algunos están revestidos con piedras. La cantidad, la alineación y la forma uniforme de estas cavidades despertaron múltiples teorías a lo largo de los años, que iban desde fines ceremoniales hasta funciones agrícolas o militares.

PUEDES VER: El mayor hallazgo geológico de América: descubren la reserva más grande de litio del mundo que supera a Bolivia y asegurará el mineral hasta el año 2113

lr.pe

La tecnología para resolver el enigma incaico

Para esta nueva investigación, los arqueólogos emplearon tecnología de drones que permitió capturar imágenes aéreas de alta resolución del sitio. Estas tomas revelaron patrones matemáticos en la disposición de los agujeros, lo que sugiere una planificación previa y una posible utilidad como sistema de registro o conteo, similar a los khipus incas —dispositivos hechos con cuerdas y nudos usados para llevar cuentas y almacenar información.

Fotografía aérea de un complejo sistema de riego en el Valle del Pisco. Foto: Antiquity

Además, el equipo recolectó muestras de sedimentos y restos vegetales del interior de varios agujeros. Al analizar los materiales, encontraron polen de maíz y de totora (bulrush), una planta usada por las culturas andinas para fabricar canastos y embalajes. “Estos datos apoyan la hipótesis de que durante la época prehispánica, los grupos locales forraban los agujeros con materiales vegetales y depositaban bienes en su interior, usando canastas tejidas o bultos para el transporte”, señaló Jacob Bongers, arqueólogo de la Universidad de Sydney y coautor del estudio.

El hallazgo de polen de maíz, una planta cuyo polen no suele viajar largas distancias por sí solo, refuerza la idea de que fue transportado intencionalmente por humanos, y no depositado de forma natural. Esto sugiere actividades de almacenamiento o intercambio en el sitio, más allá de funciones rituales o defensivas.

PUEDES VER: Uno de los lugares más misteriosos del planeta: arqueólogos descubrieron ballenas en el desierto

lr.pe

¿Mercado, sistema de impuestos o centro ceremonial?

Con estos nuevos hallazgos, los investigadores plantean que Monte Sierpe pudo haber funcionado como un centro de trueque o mercado, operado por el Reino Chincha —una sociedad costera preincaica que alcanzó más de 100.000 habitantes—, y que más tarde habría sido reutilizado por los Incas como parte de su sistema tributario.

Entre las hipótesis destacadas por los científicos se encuentran:

  • Almacenamiento y distribución de productos agrícolas, como el maíz.
  • Registro y contabilidad de bienes y tributos, en concordancia con los patrones organizativos hallados.
  • Espacio de intercambio entre comunidades andinas, en rutas comerciales clave.
  • Centro logístico vinculado a rutas y asentamientos defensivos cercanos.

La disposición de los agujeros también recuerda a la lógica de los almacenes incaicos, donde los khipus servían para codificar la cantidad y tipo de productos almacenados. “Este estudio contribuye con un caso importante en los Andes sobre cómo las comunidades antiguas modificaban el paisaje para reunir personas y fomentar la interacción”, concluyó Bongers.

