China revoluciona la cirugía ortopédica con el primer implante de titanio y cobre que mata bacterias y evita infecciones
El nuevo material incorpora propiedades antimicrobianas que podrían combatir bacterias alrededor del implante. Esto apunta a disminuir complicaciones frecuentes en prótesis, fracturas y reemplazos articulares.
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China aprobó la comercialización del primer implante médico del mundo fabricado con una aleación de titanio y cobre, un material creado para conservar la resistencia de los dispositivos ortopédicos tradicionales y reducir el riesgo de infección después de una operación. La autorización ocurrió el 21 de abril, cuando las autoridades regulatorias dieron luz verde al primer clavo óseo desarrollado con esta tecnología.
El producto surgió de una colaboración entre Silvan Medical, empresa con sede en Suzhou, y el Instituto de Investigación de Metales, organismo afiliado a la Academia China de Ciencias. Según el instituto, el lanzamiento representa la “transición exitosa” desde la investigación hasta la aplicación clínica, tras más de diez años de trabajo científico.
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El metal que mata bacterias: un avance contra infecciones
Los implantes elaborados con titanio dominan desde hace años procedimientos como prótesis de cadera, reemplazos de rodilla, implantes dentales y fijación de fracturas. Su resistencia mecánica y compatibilidad con el cuerpo humano explican ese uso extendido. Sin embargo, las infecciones siguen como uno de los principales problemas médicos asociados.
Datos citados por investigadores muestran que las infecciones vinculadas con reemplazos ortopédicos oscilan entre el 0,4% y más del 16%, según la gravedad del caso. Un estudio publicado en 2022 por especialistas de la Universidad de Xiamen indicó que incorporar cobre a materiales biomédicos puede potenciar propiedades antimicrobianas. Esa capacidad permitiría combatir bacterias alrededor del implante y disminuir complicaciones posteriores.
El instituto responsable aseguró haber dominado técnicas complejas para producir aleaciones cobre-titanio, además de registrar más de 40 patentes y publicar más de 60 trabajos científicos desde 2013.
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La carrera mundial por crear materiales médicos antimicrobianos
Durante años, grupos de especialistas intentaron desarrollar implantes médicos mediante dopaje con cobre, proceso que modifica las propiedades del metal con iones antimicrobianos. Muchos proyectos no superaron etapas experimentales debido a elevados costos o dificultades de fabricación.
Frente a esas barreras, el equipo chino afirmó haber construido una “cadena de innovación completa”, desde investigación y producción hasta uso clínico. Ese modelo permitió que el nuevo clavo óseo llegara al mercado, algo que otros desarrollos aún no lograron.
El avance coloca a China dentro de una carrera tecnológica enfocada en materiales para cirugía ortopédica capaces de reducir infecciones sin sacrificar durabilidad ni estabilidad estructural.