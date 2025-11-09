HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

A casi 400 millones de km de la Tierra y con 23 cuatrillones de toneladas: La NASA explorará el mayor yacimiento de oro y hierro jamás descubierto

La NASA envió una sonda con la misión de investigar a un asteroide rico en metales, cuya riqueza vale más que la economía global de nuestro planeta.

Un asteroide millonario en nuestro sistema solar contendría toneladas hierro, níquel y oro. Foto: NASA / JPL
Un asteroide millonario en nuestro sistema solar contendría toneladas hierro, níquel y oro. Foto: NASA / JPL

Imagina un asteroide tan rico en metales que podría cambiar radicalmente la historia de la riqueza, la ciencia y la exploración espacial tal como la conocemos. La misión de la NASA a Psyche 16, un colosal asteroide rico en metales que orbita entre Marte y Júpiter, promete desvelar los secretos no solo del sistema solar, sino también sobre un tesoro incalculable de 23 cuatrillones de toneladas de oro, hierro, níquel y de otros minerales valiosos. No se trata de ciencia ficción, sino de una exploración real que cambiaría la comprensión del espacio y los recursos.

El asteroide Psyque se encuentra aproximadamente a 400 millones de kilómetros de la Tierra, según la NASA. Los científicos estiman que mide unos 280 kilómetros en su punto más ancho y podría ser el remanente de un cuerpo rico en hierro formado a partir de material rico en metales en algún lugar de nuestro vecindario solar. Este cuerpo celeste, descubierto en 1852 por el astrónomo italiano Annibale de Gasparis, podría revelarnos cómo se formaron el núcleo de la Tierra y los núcleos de los demás planetas terrestres.

El asteroide metálico está situado a una distancia del sol tres veces mayor que la de nuestro planeta. Foto: NASA/JPL-Caltech

El asteroide metálico está situado a una distancia del sol tres veces mayor que la de nuestro planeta. Foto: NASA/JPL-Caltech

PUEDES VER: Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

lr.pe

Un tesoro cósmico que supera los recursos del planeta

El asteroide Psyche 16 ha captado la atención mundial debido a su extraordinaria composición. Compuesto principalmente de hierro y níquel, se calcula que esta roca espacial contiene metales por un valor asombroso de US$10.000 cuatrillones de dólares, según estimaciones de Lindy Elkins-Tanton, investigadora principal de la misión. Eso es mucho más que la economía mundial, que en 2020 tenía un valor aproximado de 84,5 billones de dólares, según Statista (unos pocos billones menos que en 2019).

Una vez que llegue, en 2029, la nave espacial orbitará este asteroide rico en metales durante 26 meses. Foto: NASA

Una vez que llegue, en 2029, la nave espacial orbitará este asteroide rico en metales durante 26 meses. Foto: NASA

Para ponerlo en perspectiva, billones de dólares en metales podrían convertir a cada persona en la Tierra en multimillonaria. Sin embargo, los expertos advierten que la explotación minera de este cuerpo celeste no se traduciría en riquezas inmediatas para la humanidad. De hecho, inundar los mercados terrestres con metales preciosos podría provocar inestabilidad económica.

PUEDES VER: El mayor hallazgo geológico de América: descubren la reserva más grande de litio del mundo que supera a Bolivia y asegurará el mineral hasta el año 2113

lr.pe

Misión 16 Psyche de la NASA: desvelando los misterios metálicos del sistema solar

Lanzada en octubre de 2023, la sonda Psyche de la NASA se dirige actualmente al asteroide, con una llegada prevista para 2029. En lugar de intentar extraer minerales del asteroide, la misión se centra en investigar su superficie, campo magnético y composición general para comprender mejor sus orígenes. Los científicos creen que podría tratarse del núcleo metálico expuesto de un protoplaneta: un objeto que perdió sus capas exteriores durante las primeras colisiones del sistema solar.

El estudio de Pysche 16 nos permite comprender los procesos de formación planetaria ocurridos hace miles de millones de años. Este conocimiento es invaluable tanto para geólogos como para científicos espaciales, ya que permite comprender mejor cómo los planetas, incluida la Tierra, formaron sus núcleos internos.

"Nuestra nave espacial se dirige a encontrarse con nuestro asteroide, y así llenaremos otro vacío en nuestro conocimiento y daremos color a otro tipo de mundo en nuestro sistema solar", explica Elkins Tanton.

PUEDES VER: Científicos descubren la telaraña más grande del mundo donde prosperan más de 111.000 arañas en una cueva completamente oscura

lr.pe

¿Qué pasaría si traemos los metales del asteroide Psyche 16?

El atractivo de la minería de asteroides va más allá de 16 Psyche. Por ejemplo, el asteroide cercano a la Tierra, 2011 UW158, contiene platino por un valor estimado de 5,4 billones de dólares. La extracción de metales de estos cuerpos podría revolucionar industrias, reducir la huella minera de la Tierra y proporcionar recursos vitales para tecnologías avanzadas.

Sin embargo, algunos expertos advierten que la introducción de grandes cantidades de metales en la economía global podría provocar un desplome de los precios. Además, las dificultades técnicas de la minería en entornos hostiles y de ingravidez son enormes, e implican costes en lanzamientos de cohetes, operaciones robóticas y procesos de refinado.

Notas relacionadas
Astrónomos descubren un objeto muy brillante que podría ser la primera galaxia del universo

Astrónomos descubren un objeto muy brillante que podría ser la primera galaxia del universo

LEER MÁS
El cometa 3I/ATLAS aumentó su brillo al pasar detrás del sol mientras el mundo espera su reaparición

El cometa 3I/ATLAS aumentó su brillo al pasar detrás del sol mientras el mundo espera su reaparición

LEER MÁS
El cometa 3I/ATLAS no se verá desde la Tierra, pero una flota de naves espaciales en el sistema solar si podrán observarlo

El cometa 3I/ATLAS no se verá desde la Tierra, pero una flota de naves espaciales en el sistema solar si podrán observarlo

LEER MÁS
China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

LEER MÁS
Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

LEER MÁS
Científicos descubren fósiles marinos en Huánuco y confirman que los Andes estuvieron bajo el mar hace 500 millones de años

Científicos descubren fósiles marinos en Huánuco y confirman que los Andes estuvieron bajo el mar hace 500 millones de años

LEER MÁS
El mayor hallazgo geológico de América: descubren la reserva más grande de litio del mundo que supera a Bolivia y asegurará el mineral hasta el año 2113

El mayor hallazgo geológico de América: descubren la reserva más grande de litio del mundo que supera a Bolivia y asegurará el mineral hasta el año 2113

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Ciencia

Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo para miles de personas

Estudio revela que dormir con las luces encendidas aumenta en más del 50% los riesgos de sufrir una insuficiencia cardíaca

China retrasa el regreso de 3 astronautas mientras investiga el impacto de un objeto espacial e inesperado en la nave

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025