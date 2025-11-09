A casi 400 millones de km de la Tierra y con 23 cuatrillones de toneladas: La NASA explorará el mayor yacimiento de oro y hierro jamás descubierto

Imagina un asteroide tan rico en metales que podría cambiar radicalmente la historia de la riqueza, la ciencia y la exploración espacial tal como la conocemos. La misión de la NASA a Psyche 16, un colosal asteroide rico en metales que orbita entre Marte y Júpiter, promete desvelar los secretos no solo del sistema solar, sino también sobre un tesoro incalculable de 23 cuatrillones de toneladas de oro, hierro, níquel y de otros minerales valiosos. No se trata de ciencia ficción, sino de una exploración real que cambiaría la comprensión del espacio y los recursos.

El asteroide Psyque se encuentra aproximadamente a 400 millones de kilómetros de la Tierra, según la NASA. Los científicos estiman que mide unos 280 kilómetros en su punto más ancho y podría ser el remanente de un cuerpo rico en hierro formado a partir de material rico en metales en algún lugar de nuestro vecindario solar. Este cuerpo celeste, descubierto en 1852 por el astrónomo italiano Annibale de Gasparis, podría revelarnos cómo se formaron el núcleo de la Tierra y los núcleos de los demás planetas terrestres.

El asteroide metálico está situado a una distancia del sol tres veces mayor que la de nuestro planeta. Foto: NASA/JPL-Caltech

Un tesoro cósmico que supera los recursos del planeta

El asteroide Psyche 16 ha captado la atención mundial debido a su extraordinaria composición. Compuesto principalmente de hierro y níquel, se calcula que esta roca espacial contiene metales por un valor asombroso de US$10.000 cuatrillones de dólares, según estimaciones de Lindy Elkins-Tanton, investigadora principal de la misión. Eso es mucho más que la economía mundial, que en 2020 tenía un valor aproximado de 84,5 billones de dólares, según Statista (unos pocos billones menos que en 2019).

Una vez que llegue, en 2029, la nave espacial orbitará este asteroide rico en metales durante 26 meses. Foto: NASA

Para ponerlo en perspectiva, billones de dólares en metales podrían convertir a cada persona en la Tierra en multimillonaria. Sin embargo, los expertos advierten que la explotación minera de este cuerpo celeste no se traduciría en riquezas inmediatas para la humanidad. De hecho, inundar los mercados terrestres con metales preciosos podría provocar inestabilidad económica.

Misión 16 Psyche de la NASA: desvelando los misterios metálicos del sistema solar

Lanzada en octubre de 2023, la sonda Psyche de la NASA se dirige actualmente al asteroide, con una llegada prevista para 2029. En lugar de intentar extraer minerales del asteroide, la misión se centra en investigar su superficie, campo magnético y composición general para comprender mejor sus orígenes. Los científicos creen que podría tratarse del núcleo metálico expuesto de un protoplaneta: un objeto que perdió sus capas exteriores durante las primeras colisiones del sistema solar.

El estudio de Pysche 16 nos permite comprender los procesos de formación planetaria ocurridos hace miles de millones de años. Este conocimiento es invaluable tanto para geólogos como para científicos espaciales, ya que permite comprender mejor cómo los planetas, incluida la Tierra, formaron sus núcleos internos.

"Nuestra nave espacial se dirige a encontrarse con nuestro asteroide, y así llenaremos otro vacío en nuestro conocimiento y daremos color a otro tipo de mundo en nuestro sistema solar", explica Elkins Tanton.

¿Qué pasaría si traemos los metales del asteroide Psyche 16?

El atractivo de la minería de asteroides va más allá de 16 Psyche. Por ejemplo, el asteroide cercano a la Tierra, 2011 UW158, contiene platino por un valor estimado de 5,4 billones de dólares. La extracción de metales de estos cuerpos podría revolucionar industrias, reducir la huella minera de la Tierra y proporcionar recursos vitales para tecnologías avanzadas.

Sin embargo, algunos expertos advierten que la introducción de grandes cantidades de metales en la economía global podría provocar un desplome de los precios. Además, las dificultades técnicas de la minería en entornos hostiles y de ingravidez son enormes, e implican costes en lanzamientos de cohetes, operaciones robóticas y procesos de refinado.