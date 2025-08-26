El impresionante caso del hombre que venció al cáncer en un mes con innovadora terapia de células tras 13 años de lucha

En 2018, Paulo Peregrino fue diagnosticado con linfoma, un tipo de cáncer del sistema inmunitario. Sin embargo, gracias a un innovador método oncológico experimental con células CAR-T, logró eliminar las células cancerosas en solo 30 días en Brasil.

CNN accedió a la información médica y reveló dos tomografías computarizadas que evidenciaron la desaparición de los tumores en Paulo, quien es considerado un “milagro” de la medicina moderna, luego de casi perder la vida por las secuelas de la Covid-19.

Paulo Peregrino recibiendo las buenas noticias. Fuente: Arquivo Pessoal

Paulo Peregrino logró vencer el cáncer con innovador tratamiento

Peregrino, de 61 años, vivía con un linfoma resistente desde hacía más de una década. Durante cinco años recibió 45 sesiones de quimioterapia y un trasplante de médula, sin éxito. Los médicos estaban por derivarlo a cuidados paliativos cuando surgió una opción experimental: la terapia con células CAR-T.

El tratamiento comenzó el 23 de marzo de 2023. En solo un mes (26 de abril del mismo año), un segundo estudio por imágenes mostró la desaparición total de las células cancerosas. Esta terapia, aún experimental en Brasil, se aplicó durante de un ensayo clínico liderado por el doctor Vanderson Rocha.

Hoy, dos años después, Paulo no ha mostrado efectos secundarios al procedimiento y mantiene una vida saludable.

Paulo Peregrino mostrando los resultados de tomografía luego de su tratamiento de células CAR-T. Fuente: Difusión.

¿Cómo funcionan las terapias CAR-T?

La terapia CAR-T consiste en modificar genéticamente los linfocitos T del paciente para que reconozcan y eliminen células cancerosas. Este procedimiento se realiza en hospitales especializados y está dirigido principalmente a tres tipos de cáncer: leucemia linfoblástica B, linfoma no Hodgkin de células B y mieloma múltiple.

Primero, los médicos extraen sangre del paciente para aislar los linfocitos. Luego, en laboratorio, estos se reprograman con un gen que les permite identificar antígenos específicos en las células malignas. Una vez modificados, los linfocitos se reinyectan al paciente, donde actúan como un sistema inmunológico reforzado y preciso.

Actualmente, se prevé que 75 personas participen en esta investigación durante la segunda fase del ensayo clínico, gracias las investigaciones de la Universidad de São Paulo, en asociación con el Instituto Butantan y el Centro de Sangre de Ribeirão Preto.