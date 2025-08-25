La sucralosa podría reducir la eficacia de la inmunoterapia en pacientes con cáncer. | Selecciones

Un nuevo estudio publicado en Cancer Discovery ha identificado un efecto inesperado de la sucralosa, un edulcorante artificial comúnmente utilizado en bebidas y alimentos procesados. Los investigadores encontraron que este compuesto puede reducir la eficacia de la inmunoterapia anti-PD1, un tratamiento clave para el cáncer, al alterar el equilibrio del microbioma intestinal y afectar la función de las células inmunitarias.

El trabajo, liderado por la inmunóloga Abby Overacre y el oncólogo Diwakar Davar, ambos de la Universidad de Pittsburgh, evaluó a 132 pacientes con melanoma avanzado o cáncer de pulmón de células no pequeñas que estaban recibiendo inmunoterapia. Los pacientes que reportaron consumo regular de sucralosa mostraron una menor respuesta al tratamiento, incluso con dosis muy por debajo del límite permitido por las autoridades sanitarias.

Sucralosa y microbioma intestinal: el vínculo

Los investigadores observaron que la sucralosa impacta negativamente en la diversidad del microbioma intestinal, reduciendo las bacterias beneficiosas que favorecen el funcionamiento de los linfocitos T, piezas clave del sistema inmunitario. Además, notaron una disminución de los niveles de arginina, un aminoácido esencial para la activación de las defensas del organismo frente al cáncer.

Ratones modificados genéticamente para desarrollar los mismos tipos de cáncer que los humanos y alimentados con sucralosa también mostraron una respuesta inmunológica más débil. En contraste, los que recibieron azúcar común respondieron normalmente al tratamiento. Este hallazgo sugiere que el impacto de la sucralosa podría deberse a la alteración del entorno microbiano intestinal, lo que afecta indirectamente la eficacia de la inmunoterapia.

¿Hay forma de mitigar este efecto?

Los expertos señalan que este efecto negativo podría ser reversible. Según Overacre, suplementar la dieta con arginina o citrulina —aminoácidos que apoyan la respuesta inmunitaria— puede contrarrestar el impacto de la sucralosa. "No se trata de generar alarma", señala, "sino de identificar oportunidades para mejorar la eficacia del tratamiento".

El farmacéutico clínico Andrew Ruplin, del Centro de Cáncer Fred Hutchinson, añade que los pacientes no deben tomar decisiones dietéticas drásticas sin antes consultar a sus oncólogos. Si bien los resultados son prometedores, aún se requiere más evidencia clínica. "Necesitamos ensayos prospectivos con más pacientes y más tipos de cáncer antes de cambiar protocolos", puntualiza.

Los autores del estudio ya planean iniciar ensayos clínicos para evaluar si la suplementación con aminoácidos puede mejorar la respuesta inmune y la eficacia de la inmunoterapia. También se investigará si otros sustitutos del azúcar podrían tener efectos similares.