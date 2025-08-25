HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ucayali: Extirpan tumor cerebral de 400 gramos a mujer de 50 años

Médicos de EsSalud de Ucayali atendieron con éxito a paciente de una comunidad nativa de Huánuco quien presentaba intensos dolores de cabeza y episodios de pérdida temporal del habla.

Paciente de 50 años evoluciona favorablemente en el Hospital II de Pucallpa.
Paciente de 50 años evoluciona favorablemente en el Hospital II de Pucallpa.

Especialistas del Hospital II de Pucallpa, que pertenece a la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, extirparon con éxito un tumor cerebral de 400 gramos a Idalita Chauca Narváez.

La paciente de 50 años, procedente de la comunidad nativa Santa Teresa del distrito Puerto Inca, región Huánuco, llegó a EsSalud Huánuco con intensos dolores de cabeza y episodios de pérdida temporal del habla. Tras confirmarse el diagnóstico, fue referida a Pucallpa y programada para una cirugía de alta complejidad.

lr.pe

La intervención, que se extendió por más de cinco horas, estuvo a cargo del neurocirujano Dr. Omar Galván Ramírez, acompañado de un equipo multidisciplinario de médicos, anestesiólogos, enfermeros y técnicos especializados.

El uso de equipos de última generación, como un neuronavegador, resultó determinante para el éxito del procedimiento.

Hoy la paciente se encuentra estable, con recuperación favorable y próxima al alta médica. “Fue una operación de alta complejidad, pero gracias al trabajo en equipo logramos un resultado positivo. Hoy la paciente se encuentra estable y en buenas condiciones”, afirmó el Dr. Galván.

Con gran emoción, la paciente Idalita expresó su gratitud al equipo de EsSalud Ucayali. “Estoy muy agradecida con los médicos y con EsSalud por darme esta segunda oportunidad. Gracias por devolverme la alegría”, manifestó.

Por su parte, el director de la Red Asistencial EsSalud Ucayali, Dr. Tomás Santana Téllez, resaltó el profesionalismo del personal de salud. “Este tipo de intervenciones reafirman la capacidad de nuestros médicos y el compromiso de EsSalud con la vida y el bienestar de nuestros asegurados”.

