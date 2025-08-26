Joven de 22 años murió en Brasil tras sufrir una reacción alérgica a una tomografía computarizada
Las autoridades confirmaron que la joven Leticia Paul, de 22 años, murió por un shock anafiláctico provocado por el contraste aplicado durante una tomografía computarizada en Santa Catarina, Brasil.
Una mujer identificada como Leticia Paul, de 22 años y originaria de Brasil, murió el pasado fin de semana tras someterse a una tomografía computarizada con contraste en el Hospital Alto Vale, en Santa Catarina.
El procedimiento le provocó una reacción alérgica severa que derivó en un shock anafiláctico, según confirmaron autoridades y el cuerpo médico. Paul había acudido al hospital para un chequeo de rutina debido a antecedentes de cálculos renales.
Después del estudio comenzó a presentar síntomas adversos y fue internada de inmediato en el mismo centro médico. Menos de 24 horas después, se confirmó su fallecimiento.
Hospital Alto Vale niega negligencia médica
Tras la queja de familiares y amigos, el Hospital Alto Vale emitió un comunicado en el que lamentó el deceso y rechazó que se tratara de una negligencia. La institución aseguró que los procedimientos se realizan siguiendo protocolos clínicos recomendados.
“Aprovechamos esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la ética, transparencia y la seguridad sanitaria”, señaló el hospital en su declaración oficial.
¿Qué es una tomografía con contraste y cuáles son sus riesgos?
La tomografía computarizada con contraste es un estudio que utiliza un líquido especial para resaltar órganos, vasos sanguíneos y tejidos en las imágenes médicas. En la mayoría de los pacientes es segura, pero en algunos puede provocar efectos secundarios.
De acuerdo con especialistas, entre los riesgos más comunes están las náuseas, mareos o picazón en la piel. En casos excepcionales, como el de Leticia Paul, el paciente puede desarrollar una reacción alérgica grave o shock anafiláctico, que requiere atención inmediata.
Reacciones de familiares y comunidad académica
La universidad donde Leticia cursaba un posgrado en Derecho y Negocios Inmobiliarios expresó sus condolencias y solidaridad a la familia. Leticia era licenciada en Derecho y buscaba ampliar su formación profesional en el área inmobiliaria.
La joven fue velada el 21 de agosto en la Funeraria Jardim Primavera y posteriormente cremada en Balneário Camboriú. Amigos y allegados la despidieron con mensajes de dolor en redes sociales, destacando su dedicación a los estudios y su compromiso personal.
Otros casos similares reportados en Brasil
Aunque poco frecuentes, en Brasil se han registrado otros fallecimientos asociados a reacciones adversas por contrastes radiológicos. En la mayoría de situaciones, los hospitales refuerzan protocolos para identificar posibles alergias previas y reducir riesgos.
Las autoridades sanitarias han reiterado que este tipo de complicaciones son excepcionales, pero recomiendan que los pacientes informen a los médicos sobre antecedentes de alergias o condiciones previas antes de realizarse estos estudios.