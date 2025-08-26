HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Así inició la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: Super Bowl, NFL, Eras Tour, una boda en camino y más

Una historia que inició en verano de 2023. Taylor y Travis anunciaron su compromiso a un mes del cumpleaños de la estrella de la NFL.

Taylor Swift y Travis Kelce aún no revelan la fecha de su boda tras comprometirse este 26 de agosto.
Taylor Swift y Travis Kelce aún no revelan la fecha de su boda tras comprometirse este 26 de agosto. | composición LR

¡Una buena noticia para los Swifties! Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar tras dos años juntos. La mejor amiga de Selena Gomez se une a la lista de comprometidas este 2025 con una pedida de ensueño y un lujoso anillo Old Mine Brilliant Cut. Ahora, empiezan los preparativos para la boda del año.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar", dice la publicación compartida de la pareja en Instagram. Este ansiado momento ocurre a solo días del cumpleaños de la estrella de la NFL y el estreno del nuevo álbum de la cantante. Familiares y amigos siempre han sido testigos de la relación, por lo que deben ser los más emocionados ahora.

Una relación reservada y confirmada en julio 2025

En julio de 2023, Travis Kelce intentó regalarle a Taylor Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante uno de sus conciertos en Kansas City, según lo que contó entre risas en su pódcast New Heights, pero no pudo hacerlo.

Para septiembre de 2023, Taylor fue vista en un palco del Estadio Arrowhead animando a Travis Kelce durante un partido de los Kansas City Chiefs.

Al mes, en octubre de 2023, ambos asistieron juntos a la fiesta posterior al Saturday Night Live, programa en que confirmaron su relación ante el público.

Travis y Taylor solo se llevan casi dos meses de diferencia de edad. Foto: EFE<br>

Travis y Taylor solo se llevan casi dos meses de diferencia de edad. Foto: EFE

En 2024, Taylor Swift empezó a ir constantemente a los partidos de los Chiefs, incluyendo el Super Bowl, donde el equipo de su novio Kelce salió campeón. La estrella de la NFL, por su parte, la acompañó en varias fechas de su Eras Tour, pese a sus apretadas agendas.

En junio de 2024, Kelce sorprendió al público al subir al escenario en Londres en un concierto de Taylor Swift y bailar con ella durante la coreografía de 'I Can Do It With a Broken Heart'.

El 24 de julio de 2025, Taylor Swift y Travis Kelce publicaron sus primeras fotos en Instagram. Ambos mostraron 13 imágenes juntos en una playa, con una romántica cena, una excursión y patinaje sobre hilo y fiestas con amigos y familiares. "Tuve algunas aventuras esta pretemporada, ¡y las mantuve al 100 (emoji)!", escribió la estrella de la NFL en la publicación que confirmaba el inicio de su relación.

¿Cuántos años tiene Taylor Swift y cuál es la diferencia de edad con su novio Travis Kelce?

Aunque muchos seguidores pensaban que la estrella de la NFL era mayor que la cantante de 'Shake it off', el registro lo desmiente y ambos serían de la misma generación.

Taylor Swift nació el 13 de diciembre de 1989 y Travis Kelce el 5 de octubre de 1989. Por lo tanto, ambos tienen 35 años y la famosa pareja solo se lleva poco más de dos meses de edad, exactamente, 69 días.

