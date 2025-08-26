¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron. La cantante y la estrella de la NFL anunciaron su nueva fase juntos este martes 26 de agosto. La pareja celebró la noticia con una romántica foto en Instagram que decía: "Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar".

La pareja se casará tras dos años juntos. Solo hace unos días, Taylor había anunciado el lanzamiento de nueva álbum en un pódcast y ahora su compromiso con Travis Kelce. Definitivamente, la pareja se encuentra en su mejor momento.

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift?

De acuerdo a People, el anillo que Travis Kelce le dio a Taylor Swift fue diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, una firma cuyos diseños suelen tener un valor que supera los US$33.600.

Siguiendo con los detalles, se trata de un diamante Old Mine Brilliant Cut. Con respecto al precio en sí, aún no hay una estimación precisa del lujoso anillo.

¿Cuándo Taylor y Travis oficializaron su relación?

Casi dos años después de empezar a salir, el 24 de julio de 2025, Taylor Swift y Travis Kelce oficializaron su relación con una publicación compartida en Instagram. Ambos mostraron 13 fotos juntos en una playa, con una romántica cena, una excursión y patinaje sobre hilo y fiestas con amigos y familiares.

"Tuve algunas aventuras esta pretemporada, ¡y las mantuve al 100 (emoji)!", escribe la estrella de la NFL en la publicación que confirmaba el inicio de su relación.