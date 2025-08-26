HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Espectáculos

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

Travis Kelce y Taylor Swift se van a casar. La cantante mostró su lujoso anillo que sería un Old Mine Brilliant Cut.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el martes 26 de agosto.
Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el martes 26 de agosto. | Composición LR

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron. La cantante y la estrella de la NFL anunciaron su nueva fase juntos este martes 26 de agosto. La pareja celebró la noticia con una romántica foto en Instagram que decía: "Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar".

La pareja se casará tras dos años juntos. Solo hace unos días, Taylor había anunciado el lanzamiento de nueva álbum en un pódcast y ahora su compromiso con Travis Kelce. Definitivamente, la pareja se encuentra en su mejor momento.

PUEDES VER: ¡Taylor Swift y Travis Kelce se casan! Cantante y jugador de la NFL anuncian su compromiso tras dos años de relación

lr.pe

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift?

De acuerdo a People, el anillo que Travis Kelce le dio a Taylor Swift fue diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, una firma cuyos diseños suelen tener un valor que supera los US$33.600.

Siguiendo con los detalles, se trata de un diamante Old Mine Brilliant Cut. Con respecto al precio en sí, aún no hay una estimación precisa del lujoso anillo.

PUEDES VER: Taylor Swift anuncia pre-preventa de su nuevo álbum: 'The Life of a Showgirl'

lr.pe

¿Cuándo Taylor y Travis oficializaron su relación?

Casi dos años después de empezar a salir, el 24 de julio de 2025, Taylor Swift y Travis Kelce oficializaron su relación con una publicación compartida en Instagram. Ambos mostraron 13 fotos juntos en una playa, con una romántica cena, una excursión y patinaje sobre hilo y fiestas con amigos y familiares.

"Tuve algunas aventuras esta pretemporada, ¡y las mantuve al 100 (emoji)!", escribe la estrella de la NFL en la publicación que confirmaba el inicio de su relación.

Notas relacionadas
¡Taylor Swift regresa con un nuevo disco! 'The Life of a Showgirl' llegará el 3 de octubre

¡Taylor Swift regresa con un nuevo disco! 'The Life of a Showgirl' llegará el 3 de octubre

LEER MÁS
Taylor Swift anuncia pre-preventa de su nuevo álbum: 'The Life of a Showgirl'

Taylor Swift anuncia pre-preventa de su nuevo álbum: 'The Life of a Showgirl'

LEER MÁS
Trump afirma que Sydney Sweeney es republicana y lo celebra atacando a Taylor Swift: ''Ser 'progre' es para perdedores''

Trump afirma que Sydney Sweeney es republicana y lo celebra atacando a Taylor Swift: ''Ser 'progre' es para perdedores''

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Magaly Medina apoya a Gisela Valcárcel tras revelar que no la dejaron ingresar a América TV: “Tiene un público que la respalda”

Magaly Medina apoya a Gisela Valcárcel tras revelar que no la dejaron ingresar a América TV: “Tiene un público que la respalda”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel: le impiden ingresar a América TV y anuncia fin de programa 'América hoy'

Gisela Valcárcel: le impiden ingresar a América TV y anuncia fin de programa 'América hoy'

LEER MÁS
Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

LEER MÁS
¡Taylor Swift y Travis Kelce se casan! Cantante y jugador de la NFL anuncian su compromiso tras dos años de relación

¡Taylor Swift y Travis Kelce se casan! Cantante y jugador de la NFL anuncian su compromiso tras dos años de relación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Espectáculos

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Maju Mantilla responde sobre rumores de infidelidad en su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Pido respeto para él"

Chef peruano Antonio Zavala niega relación con Maju Mantilla tras rumores de romance: "Cariño y admiración"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota