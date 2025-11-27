HOYSuscripcion LR Focus

Gerardo Pe' desata risa en redes por su peculiar presentación en el programa 'La Manada': "Es cine"

La original entrada de Gerardo Pe', conocido por sus innovadoras presentaciones en vivo, sorprendió a los fanáticos del streaming 'La Manada'.

La peculiar presentación de Gerardo Pe' en la transmisión en vivo 'La Manada'
La peculiar presentación de Gerardo Pe' en la transmisión en vivo 'La Manada' | Foto: composición LR/TikTok

En un reciente episodio del streaming 'La Manada', Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe' visitaron el Centro de Lima para recorrer las tiendas y ver los diferentes productos y adornos de temporada para la Navidad, festividad que ya está próxima a iniciar. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fue la peculiar entrada, durante la transmisión en vivo, que realizó el cocreador de 'De Barrio'.

Esta no es la primera vez que Gerardo Pe’ aparece de forma innovadora para dar inicio a una transmisión en las calles. Anteriormente, sorprendió al personificar íconos de la cultura peruana como cobradores de combi, guachimanes de puestos de mercado, vendedores ambulantes, entre otros.

PUEDES VER: Mario Irivarren confiesa que no celebró el gol de Jefferson Farfán en el repechaje de la Selección Peruana: “Me disculpo”

lr.pe

La peculiar presentación de Gerardo Pe' en la transmisión en vivo 'La Manada'

Durante un reciente streaming de La Manada, Gerardo Pe’ creó una escena en la que fingió estar siendo escoltado por personal de seguridad hacia la Fiscalía. La actuación se dio al inicio de la transmisión y generó sorpresa entre los espectadores por su estilo teatral y su forma de introducir el programa.

"Me van a meter a la Fiscalía, causa. Suélteme pe', jefe. Estpy chambeando. Mi viejito iba a venir a traerme fruta", se le escucha decir al creador de contenido. Para darle más emoción a la escena, Mario y Laura acudieron a su encuentro para aclarar la situación. "Es todo un malentenido", comentó la exMiss Perú. "Yo puedo corroborar que este teléfono es propio", explicó el chico reality.

PUEDES VER: 'Peluchín' arremete contra youtuber Gerardo Pe y lo ningunea: "Es el más novato, nadie lo conoce"

lr.pe

La original entrada del conductor de 'La Manada' rápidamente se viralizó en redes sociales y usuarios no dudaron en reaccionar. "Gerardo es cine", "Es un mate de risa", "Made in 'De Barrio'", "Es el show que merezco", "Demasiado top", "Es un crack", "Esta fue sin dudas la mejor entrada de todas", son algunos de los mensajes que se lee en TikTok.

