HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

La influencer peruana Jilary vivió un tenso momento al ser recriminada por una vendedora ambulante que demandaba su apoyo para vender gelatinas en Lima. El clip se volvió viral en TikTok.

Tiktoker Jilary se defendió de las acusaciones de la vendedora y le explicó el motivo por la cuál no pudo apoyarla en su momento.
Tiktoker Jilary se defendió de las acusaciones de la vendedora y le explicó el motivo por la cuál no pudo apoyarla en su momento. | Foto: composición LR/TikTok

La influencer peruana Jilary vivió un momento incómodo luego de que una vendedora ambulante se acercara a recriminarla por no apoyarla con la venta de sus gelatinas. La popular creadora de contenido, conocida por sus transmisiones en TikTok recorriendo las calles de Lima para brindar ayuda a quien más lo necesite, se encontraba junto a dos adultas mayores cuando la comerciante comenzó a recriminarla por su falta de atención a su persona.

"Le digo que me ayude. Tres veces le estoy diciendo. Yo llegué cuando le estabas diciendo a la abuelita (que ibas a apoyarle) y le dije: 'Señorita Jilary, ayúdame' Cómo tres veces le voy pidiendo. La gente me dice que me ponga pollera para que me apoyes, pero yo les digo que no porque si quiere apoyar, usted va a apoyar. Yo siempre veo que apoyas a las mismas personas", indicó la vendedora. El comentario no pasó desapercibido para la tiktoker peruana y no dudó en responderle, explicando su postura.

PUEDES VER: Tiktoker encara a señor al que donó S/3.220 para cubrir gastos médicos de su hijo, pero usó el dinero en su negocio: "Usted me pidió para el niño"

lr.pe

Tiktoker peruana confronta a vendedora ambulante por decir que no quería ayudarla

En el video publicado en la cuenta de TikTok @chikituber2025, se escucha a la creadora de contenido indicarle a la vendedora que, el motivo por el que no la ha ayudado es porque, en ese momento, se encontraba apoyando con la venta de los productos de dos adultas mayores. Asimismo, le señaló que la ayuda que brinda es desinteresada y no puede ser exigida por otras personas.

"Mamita linda mira, una cosa es que tú me pidas el apoyo, y te entiendo por qué seguro necesitas el apoyo, pero una cosa es cómo te expresas (...) Yo no lo he escuchado. Además, mamita, la ayuda se hace de una manera de amor y cariño, no que venga alguien y me exija para ayudar", comentó la influencer peruana.

Por otro lado, la tiktoker le indicó que, aunque reconoce que enfrenta las mismas necesidades que otros comerciantes ambulantes, ese día priorizó su ayuda a las adultas mayores, pues son quienes requieren mayor apoyo debido a su avanzada edad.

"Ella es una mamita que no puede caminar, no vas a compararte. Son mamitas que yo quiero muchos y si mil veces voy a venir a apoyarlas lo voy a hacer. Son mamitas adultas. Si yo quiero ayudar a la mamita cinco veces lo voy a hacer. Tú no vas a venir a escogerme a quien ayudar", explicó la creadora de contenido.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

LEER MÁS
Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

LEER MÁS
Joven muestra cómo sus perros destruyeron su casa mientras no estaba y redes bromean: "Una lloradita y a limpiar"

Joven muestra cómo sus perros destruyeron su casa mientras no estaba y redes bromean: "Una lloradita y a limpiar"

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Repartidor de delivery se indigna en redes al llevar pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"

Repartidor de delivery se indigna en redes al llevar pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"

LEER MÁS
Padres en SJL encaran a tesorera de aula al enterarse en plena fiesta de promoción que no pagó el local: "Hemos venido a calentar el asiento"

Padres en SJL encaran a tesorera de aula al enterarse en plena fiesta de promoción que no pagó el local: "Hemos venido a calentar el asiento"

LEER MÁS
¿Recuerdas el dulce Juguete de Motta?, el chocolate que conquistó a los peruanos en los años 80

¿Recuerdas el dulce Juguete de Motta?, el chocolate que conquistó a los peruanos en los años 80

LEER MÁS
Exdecano del Colegio de Economistas es retirado a la fuerza, cargado de pies y manos, por personal de seguridad durante asamblea

Exdecano del Colegio de Economistas es retirado a la fuerza, cargado de pies y manos, por personal de seguridad durante asamblea

LEER MÁS
Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

LEER MÁS
Peruano compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet pero terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"

Peruano compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet pero terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Tendencias

Peruano compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet pero terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"

Repartidor de delivery se indigna en redes al llevar pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"

Peruano que migró a Argentina se arrepiente de su decisión a raíz de crisis económica que lo perjudica: “Extraño a mi Lima, la gris”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025