Tiktoker Jilary se defendió de las acusaciones de la vendedora y le explicó el motivo por la cuál no pudo apoyarla en su momento. | Foto: composición LR/TikTok

Tiktoker Jilary se defendió de las acusaciones de la vendedora y le explicó el motivo por la cuál no pudo apoyarla en su momento. | Foto: composición LR/TikTok

La influencer peruana Jilary vivió un momento incómodo luego de que una vendedora ambulante se acercara a recriminarla por no apoyarla con la venta de sus gelatinas. La popular creadora de contenido, conocida por sus transmisiones en TikTok recorriendo las calles de Lima para brindar ayuda a quien más lo necesite, se encontraba junto a dos adultas mayores cuando la comerciante comenzó a recriminarla por su falta de atención a su persona.

"Le digo que me ayude. Tres veces le estoy diciendo. Yo llegué cuando le estabas diciendo a la abuelita (que ibas a apoyarle) y le dije: 'Señorita Jilary, ayúdame' Cómo tres veces le voy pidiendo. La gente me dice que me ponga pollera para que me apoyes, pero yo les digo que no porque si quiere apoyar, usted va a apoyar. Yo siempre veo que apoyas a las mismas personas", indicó la vendedora. El comentario no pasó desapercibido para la tiktoker peruana y no dudó en responderle, explicando su postura.

Tiktoker peruana confronta a vendedora ambulante por decir que no quería ayudarla

En el video publicado en la cuenta de TikTok @chikituber2025, se escucha a la creadora de contenido indicarle a la vendedora que, el motivo por el que no la ha ayudado es porque, en ese momento, se encontraba apoyando con la venta de los productos de dos adultas mayores. Asimismo, le señaló que la ayuda que brinda es desinteresada y no puede ser exigida por otras personas.

"Mamita linda mira, una cosa es que tú me pidas el apoyo, y te entiendo por qué seguro necesitas el apoyo, pero una cosa es cómo te expresas (...) Yo no lo he escuchado. Además, mamita, la ayuda se hace de una manera de amor y cariño, no que venga alguien y me exija para ayudar", comentó la influencer peruana.

Por otro lado, la tiktoker le indicó que, aunque reconoce que enfrenta las mismas necesidades que otros comerciantes ambulantes, ese día priorizó su ayuda a las adultas mayores, pues son quienes requieren mayor apoyo debido a su avanzada edad.

"Ella es una mamita que no puede caminar, no vas a compararte. Son mamitas que yo quiero muchos y si mil veces voy a venir a apoyarlas lo voy a hacer. Son mamitas adultas. Si yo quiero ayudar a la mamita cinco veces lo voy a hacer. Tú no vas a venir a escogerme a quien ayudar", explicó la creadora de contenido.