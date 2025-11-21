HOYSuscripcion LR Focus

Lesly Suárez confunde a streamer Milenka Nolasco con Zully en su programa en La Karibeña: ¿No la conoce?

Leysi Suárez vivió un momento incómodo cuando presentó a Milenka Nolasco como Zully, generando sorpresa entre los televidentes. El episodio se volvió tendencia en TikTok.

Leysi Suárez confunde a Milenka Nolasco con Zully.
Leysi Suárez confunde a Milenka Nolasco con Zully. | Foto: composición LR/TikTok

Leysi Suárez pasó por un momento incómodo en plena transmisión al presentar a la invitada del día en su programa en La Karibeña. En lugar de mencionar a la streamer Milenka Nolasco, soltó el nombre de la reconocida creadora de contenido Zully, lo que llamó la atención de quienes seguían el programa.

La confusión no pasó desapercibida en redes sociales, donde varios usuarios comentaron el error de la modelo. Mientras que unos tomaron con humor la situación, otros indicaron que dicho momento habría sido previamente armado por Leysi Suárez.

Conductora de La Karibeña presenta a Milenka Nolasco con Zully

Durante la emisión de su reciente programa radial 'Que rica mañana', Leysi Suárez protagonizó un polémico momento al presentar a Milenka Nolasco como Zully.

"Hoy nos ha venido a visitar una chica que está tendencias. Es una chica muy querida en estos momentos en las redes sociales, y me imagino que ustedes en casa también han escuchado hablar de ella. Hoy está con nosotros, la bella, espectacular, encantadora, Zully (...) No, no, (perdón) Milenka Nolasco. Hoy nos acompaña Milenka Nolasco del TikTok a los escenarios. Ella acaba de venir", se le oye decir a la modelo.

Aunque la streamer lo tomó con humor, el momento rápidamente se viralizó en redes sociales. De acuerdo con los usuarios, la presentación habría sido armada por la misma actriz pues, según indican, conoció a la creadora de contenido Zully en un evento previo.

"¿No la conoce?", "Leysi conoció a Zully en la reina de la Primavera", "Forzado ese clip", "Leysi y Zully se conocen", "Ella conoce a Zully, que raro que se equivoque", "Es muy obvio que fue adrede", son algunos de los comentarios que se lee en TitTok.

