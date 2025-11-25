Las dos mascotas destrozaron las mamparas de la sala y ensuciaron con papeles el patio de la casa. | Foto: composición LR/TikTok

Lo que parecía un día normal se volvió en caos cuando una joven mostró un breve recorrido por su sala al volver a casa. En su video se aprecia el desastre que dejaron sus dos perros, un husky siberiano y un golden retriever. La publicación rápidamente se volvió tendencia en TikTok tomando la situación con humor.

Joven exhibe el desastre que ocasionaron sus perros mientras él no estaba en casa

A través de su cuenta de TikTok @grazzzzia2 compartió cómo quedó su casa luego de la travesura de sus mascotas. En las imágenes mostradas en el video se aprecia una de las mamparas de la sala totalmente destruida y con los vidrios esparcidos por el lugar. "Recomendación del día: no juntar estas razas", se lee en su publicación.

Además, en el patio trasero de su casa se podía observar el piso completamente manchado con agua de los platos, restos de comida regada, pedazos de papel destrozado e incluso una toalla marrón tirada en una esquina. Al buscar a los culpables, ambos perros se ocultaron bajo el lavadero para evitar ser castigados.

La publicación rápidamente llamó la atención de miles de usuarios en TikTok y los comentarios no tardaron en aparecer. "Una lloradita y a limpiar", "¿A quién se le ocurre juntar un husky y un labrador?", "Algo me dice que el golden fue el más desastroso, por eso se esconde detrás del hermano", "Te faltó un beagle y tu casa no la contaba", "Mucho voltaje esas dos razas juntas", "Es tu culpa por no poner ventanas más resistentes", "El vidrio explotó, tu perrito está con su collar isabelino", "La frase debe ser: recordatoria del día: colocar vidrios más fuertes", señaló.