HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Tendencias

Joven muestra cómo sus perros destruyeron su casa mientras no estaba y redes bromean: "Una lloradita y a limpiar"

Una joven compartió en TikTok su sorpresa al mostrar cómo quedó su casa tras las travesuras de sus dos perros: un husky siberiano y un golden retriever. El clip es viral en redes sociales.

Las dos mascotas destrozaron las mamparas de la sala y ensuciaron con papeles el patio de la casa.
Las dos mascotas destrozaron las mamparas de la sala y ensuciaron con papeles el patio de la casa. | Foto: composición LR/TikTok

Lo que parecía un día normal se volvió en caos cuando una joven mostró un breve recorrido por su sala al volver a casa. En su video se aprecia el desastre que dejaron sus dos perros, un husky siberiano y un golden retriever. La publicación rápidamente se volvió tendencia en TikTok tomando la situación con humor.

Joven exhibe el desastre que ocasionaron sus perros mientras él no estaba en casa

A través de su cuenta de TikTok @grazzzzia2 compartió cómo quedó su casa luego de la travesura de sus mascotas. En las imágenes mostradas en el video se aprecia una de las mamparas de la sala totalmente destruida y con los vidrios esparcidos por el lugar. "Recomendación del día: no juntar estas razas", se lee en su publicación.

PUEDES VER: Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

lr.pe

Además, en el patio trasero de su casa se podía observar el piso completamente manchado con agua de los platos, restos de comida regada, pedazos de papel destrozado e incluso una toalla marrón tirada en una esquina. Al buscar a los culpables, ambos perros se ocultaron bajo el lavadero para evitar ser castigados.

La publicación rápidamente llamó la atención de miles de usuarios en TikTok y los comentarios no tardaron en aparecer. "Una lloradita y a limpiar", "¿A quién se le ocurre juntar un husky y un labrador?", "Algo me dice que el golden fue el más desastroso, por eso se esconde detrás del hermano", "Te faltó un beagle y tu casa no la contaba", "Mucho voltaje esas dos razas juntas", "Es tu culpa por no poner ventanas más resistentes", "El vidrio explotó, tu perrito está con su collar isabelino", "La frase debe ser: recordatoria del día: colocar vidrios más fuertes", señaló.

Notas relacionadas
Lesly Suárez confunde a streamer Milenka Nolasco con Zully en su programa en La Karibeña: ¿No la conoce?

Lesly Suárez confunde a streamer Milenka Nolasco con Zully en su programa en La Karibeña: ¿No la conoce?

LEER MÁS
Mujer le propone matrimonio a su novio tras 7 años de relación, pero su respuesta la dejó en shock: "Ni contigo ni con nadie"

Mujer le propone matrimonio a su novio tras 7 años de relación, pero su respuesta la dejó en shock: "Ni contigo ni con nadie"

LEER MÁS
Exdecano del Colegio de Economistas es retirado a la fuerza, cargado de pies y manos, por personal de seguridad durante asamblea

Exdecano del Colegio de Economistas es retirado a la fuerza, cargado de pies y manos, por personal de seguridad durante asamblea

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padres en SJL encaran a tesorera de aula al enterarse en plena fiesta de promoción que no pagó el local: "Hemos venido a calentar el asiento"

Padres en SJL encaran a tesorera de aula al enterarse en plena fiesta de promoción que no pagó el local: "Hemos venido a calentar el asiento"

LEER MÁS
Repartidor de delivery se indigna en redes al llevar pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"

Repartidor de delivery se indigna en redes al llevar pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"

LEER MÁS
Peruano sorprende al narrar cómo logró comprar su primer auto sin ahorros: "En un año descansé solo 5 días"

Peruano sorprende al narrar cómo logró comprar su primer auto sin ahorros: "En un año descansé solo 5 días"

LEER MÁS
Orquesta musical realizó show en plena carretera para cruzar vía bloqueada: “Todo sea por pasar”

Orquesta musical realizó show en plena carretera para cruzar vía bloqueada: “Todo sea por pasar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Tendencias

Peruano compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet pero terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"

Repartidor de delivery se indigna en redes al llevar pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"

Peruano que migró a Argentina se arrepiente de su decisión a raíz de crisis económica que lo perjudica: “Extraño a mi Lima, la gris”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025