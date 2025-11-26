HOYSuscripcion LR Focus

Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Imitador de Feid de 'Yo soy' que fue criticado por Ricardo Morán se hace viral con su nueva faceta: ''Gracias a él, me contratan''

Tras ser criticado por Ricardo Morán, el imitador de Feid publicó varios videos en su cuenta de TikTok, en los que se le ve ofreciendo presentaciones en distintos eventos.

El imitador de Feid sorprendió a sus fanáticos con su nueva faceta tras recibir la negativa de Ricardo Morán en 'Yo soy'.
El imitador de Feid sorprendió a sus fanáticos con su nueva faceta tras recibir la negativa de Ricardo Morán en 'Yo soy'. | Foto: composición LR/Yo soy/TikTok - Ferxxo de Temu

El imitador de Feid que participó en ‘Yo soy’ sorprendió a sus seguidores al revelar a qué se dedica actualmente, tras haber sido blanco de críticas durante su paso por el concurso de canto. Lejos de derrumbarse o desanimarse, Juan Carlos —quien también trabaja como barbero en Puerto Maldonado— generó una ola de reacciones al mostrar los múltiples contratos que ha recibido para ser imagen en varias campañas publicitarias y ofrecer shows en distintas ciudades del Perú.

La nueva vida del imitador de Feid de 'Yo Soy'

Tras las duras críticas que recibió de Ricardo Morán, el imitador de Feid adoptó una postura completamente distinta en su cuenta de TikTok, donde mostró su faceta actual como imagen principal de una tienda de celulares. Allí grabó un video publicitario en Polvos Azules, en el que lanzó una indirecta al conductor de televisión. Además, compartió registros de los espectáculos que ha brindado en diversas ciudades del país y en varios distritos de Lima, como parte de los contratos que ha venido obteniendo.

En sus publicaciones, escribió el siguiente mensaje: “Ricardo Morán dijo que yo cantaba para personas con problemas auditivos y ahora, gracias a él, me contratan para publicidad en una tienda de iPhone en Polvos Azules”. El mensaje fue directo: tras recibir la negativa del polémico jurado de ‘Yo soy’, el imitador logró impulsar su carrera y aumentar su exposición en redes sociales y eventos como una muestra más de resiliencia, a pesar de no haber sido aceptado en el programa de televisión.

Los comentarios de los usuarios tras ver la nueva faceta del imitador de Feid

Ante las indirectas lanzadas por el propio Juan Carlos, los usuarios que siguen al imitador de Feid en TikTok se pronunciaron con opiniones divididas. Entre los comentarios más destacados se leyeron: "¿Tanto te dolió?", "Exacto, solo te contratan para publicidad, no por tu talento. Gracias por confirmar", "Ya tenemos a nuestro Ferxxo", "Ya no le digan cosas negativas porque su actuación es genuina, canta precioso y es muy talentoso, con muchas virtudes", "Qué bueno que te vaya bien, pero ya suelta a Morán".

