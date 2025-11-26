El concursante se emocionó tras su presentación y fue consolado por el conductor del programa. Foto: Composición LR

El concursante se emocionó tras su presentación y fue consolado por el conductor del programa. Foto: Composición LR

La tercera jornada de galas de la segunda temporada de Yo Soy 2025 vivió uno de sus momentos más conmovedores de la noche cuando el imitador de Diego Bertie, Juan Víctor, debutó en el escenario interpretando “Qué difícil es amar”, uno de los temas más recordados del fallecido artista peruano.

Su presentación, además de ser ovacionada por el público, despertó emoción entre los presentes en el set, quienes respondieron con aplausos al homenaje realizado al cantante y actor, cuya partida en 2022 dejó un profundo vacío en el entretenimiento peruano.

Imitador de Diego Bertie se quiebra tras culminar su presentación

Al finalizar la canción, Juan Víctor no pudo contener la emoción y rompió en llanto mientras el público aplaudía sorprendido por el parecido físico y vocal con el también actor.

Segundos después, Franco Cabrera —conductor del programa— se acercó para saludarlo. Al verlo, el imitador lo abrazó con fuerza, gesto que mantuvieron durante varios segundos mientras ambos se notaban visiblemente afectados.

Tras recomponerse, Franco tomó el micrófono con la voz entrecortada para agradecer el homenaje. Juan Víctor por el homenaje, aún emocionado, levantó la mirada al cielo dedicando su presentación a la memoria del intérprete.

“Siento que el público ha estado agradecido contigo. Ha sido un hermoso momento. (…) Creo que has logrado bastante al pararte en este escenario y hacerle un reconocimiento al gran Diego Bertie, que como siempre lo aplaudimos con el corazón”, comentó el conductor.

Jurado de Yo Soy destaca el homenaje al cantante

Al momento de la evaluación, el jurado también se dio un espacio para reconocer la presentación, especialmente porque dos de sus integrantes trabajaron y compartieron con el actor.

Jely Reátegui fue la primera en tomar la palabra. “Me gusta mucho que se haya honrado a este gran amigo. Tuve el gusto de compartir con él. Me he emocionado con tu presentación; es inevitable apelar a recuerdos y a verlo y escucharlo. Te agradezco muchísimo”

Por su parte, Carlos Alcántara, —también actor y colega de Bertie, con quien actuó en Carita de Atún—, se sumó a los comentarios. “Yo también, como todos mis compañeros, he conocido a Diego y esto es muy emocionante, que alguien venga a revivirlo”.