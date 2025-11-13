Casting de Faraón Love Shady fue revelado en 'Yo soy' tras meses de haber sido adelantado en un avance del programa. | Foto: composición LR/Latina

Casting de Faraón Love Shady fue revelado en 'Yo soy' tras meses de haber sido adelantado en un avance del programa. | Foto: composición LR/Latina

El esperado imitador de Faraón Love Shady llegó al escenario de 'Yo soy' para conquistar a los fanáticos del programa, quienes no tardaron en resaltar el sorprendente parecido entre el participante y el rapero peruano, amigo de Nicki Nicole y reconocido por otros artistas como J Balvin. Sin embargo, la reacción del jurado no fue la que muchos anticipaban, y su rechazo terminó generando críticas en redes sociales, donde varios usuarios defendieron el potencial del concursante.

El casting de Junior Escobar, el joven streamer que caracteriza al intérprete de 'Soy guapo', no pasó desapercibido: en pocas horas acumuló miles de reproducciones tras su difusión la noche del 12 de noviembre, pero también despertó suspicacias entre los seguidores del espacio televisivo, quienes cuestionaron los verdaderos motivos detrás de la negativa de los calificadores.

TE RECOMENDAMOS LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Jurado de 'Yo soy' provoca críticas por su reacción al casting del imitador de Faraón Love Shady

Junior Escobar apareció en la audición de 'Yo soy' y, desde un primer momento, dejó en claro que imitaría a Faraón Love Shady. Después de revelar algunos datos inesperados de su vínculo con el rapero y llamar la atención del jurado por su soltura, el participante comenzó con su acto al ritmo de 'Soy guapo', una de las canciones más famosas del artista.

En medio de su presentación, Ricardo Morán lo interrumpió para decirle: "Acabo de encontrar mi nuevo Némesis después de Arjona. Me encanta tu devoción al personaje, me encanta que te vaya bien en tus streamings. Yo voy a decir que no". Jely Reátegui se sumó a la negativa, aunque fue vista animada cantando durante el casting. Por su parte, Carlos Alcántara le dio el único sí, pero no sin un toque de su humor: "Me hubiera gustado seguirte viendo. No tengo idea de qué estoy viendo. Soy honesto y creo que la honestidad no ofende. Te digo que sí, pero rápidamente te tienes que ir". A pesar de ello, le alentó a seguir con su imitación.

Fans de 'Yo soy' critican rechazo del jurado a imitador de Faraón Love Shady

Las reacciones en redes sociales al casting fallido del imitador de Faraón Love Shady no tardaron en aparecer. Para muchos, el participante cumplió con la imitación, pero no fue aceptado por el jurado debido al carácter familiar de 'Yo soy', teniendo en cuenta que el rapero arequipeño de 20 años se hizo conocido en 2019 con líricas atrevidas. "Más pudo el prejuicio", "Tienen miedo al éxito” y "Bad Bunny tiene peores letras y lo consideran artista" fueron algunos de los comentarios que reflejaron el malestar de los usuarios.

Por su parte, Junior Escobar abandonó el set del programa de Latina con calma, declarando tras los reflectores: "Yo sé que soy un talento innato. Estaba toda la producción gritando, loca por mí. Faraón hoy no pudo, pero volverá. ¡Ra!".

Como dato curioso, antes de iniciar su caracterización, el streamer reveló ante el jurado que hace el personaje de Faraón Love Shady vía 'GTA' en Kick. Además, aseguró que anteriormente tuvo un conflicto con el artista original debido a su imitación. "He tenido problemas con él. Hubo un tiempo en que yo estaba en Facebook y jugaba Free Fire, más o menos me veían 5.000 personas, y de un momento salió diciendo: '¡Repórtenlo! Se está haciendo pasar por mí'", reveló, sorprendiendo a Morán, Jely y Cachín.