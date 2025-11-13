HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      
Espectáculos

Imitador de Faraón Love Shady emociona a fans de 'Yo soy', pero reacción del jurado genera críticas: "Tienen miedo al éxito"

Usuarios señalaron que el jurado de 'Yo soy' pudo haber actuado con prejuicios. Por su parte, el imitador de Faraón Love Shady aseguró haber tenido problemas con el rapero de atrevidas letras.

Casting de Faraón Love Shady fue revelado en 'Yo soy' tras meses de haber sido adelantado en un avance del programa.
Casting de Faraón Love Shady fue revelado en 'Yo soy' tras meses de haber sido adelantado en un avance del programa. | Foto: composición LR/Latina

El esperado imitador de Faraón Love Shady llegó al escenario de 'Yo soy' para conquistar a los fanáticos del programa, quienes no tardaron en resaltar el sorprendente parecido entre el participante y el rapero peruano, amigo de Nicki Nicole y reconocido por otros artistas como J Balvin. Sin embargo, la reacción del jurado no fue la que muchos anticipaban, y su rechazo terminó generando críticas en redes sociales, donde varios usuarios defendieron el potencial del concursante.

El casting de Junior Escobar, el joven streamer que caracteriza al intérprete de 'Soy guapo', no pasó desapercibido: en pocas horas acumuló miles de reproducciones tras su difusión la noche del 12 de noviembre, pero también despertó suspicacias entre los seguidores del espacio televisivo, quienes cuestionaron los verdaderos motivos detrás de la negativa de los calificadores.

TE RECOMENDAMOS

LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Helen Ballón, novia de Claudio Pizarro, revela tiernas imágenes del exfutbolista junto a su hija: Lo manifesté con tanta fuerza

lr.pe

Jurado de 'Yo soy' provoca críticas por su reacción al casting del imitador de Faraón Love Shady

Junior Escobar apareció en la audición de 'Yo soy' y, desde un primer momento, dejó en claro que imitaría a Faraón Love Shady. Después de revelar algunos datos inesperados de su vínculo con el rapero y llamar la atención del jurado por su soltura, el participante comenzó con su acto al ritmo de 'Soy guapo', una de las canciones más famosas del artista.

En medio de su presentación, Ricardo Morán lo interrumpió para decirle: "Acabo de encontrar mi nuevo Némesis después de Arjona. Me encanta tu devoción al personaje, me encanta que te vaya bien en tus streamings. Yo voy a decir que no". Jely Reátegui se sumó a la negativa, aunque fue vista animada cantando durante el casting. Por su parte, Carlos Alcántara le dio el único sí, pero no sin un toque de su humor: "Me hubiera gustado seguirte viendo. No tengo idea de qué estoy viendo. Soy honesto y creo que la honestidad no ofende. Te digo que sí, pero rápidamente te tienes que ir". A pesar de ello, le alentó a seguir con su imitación.

PUEDES VER: Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anuncian la llegada de su primer bebé: Abril 2026. Te esperamos

lr.pe

Fans de 'Yo soy' critican rechazo del jurado a imitador de Faraón Love Shady

Las reacciones en redes sociales al casting fallido del imitador de Faraón Love Shady no tardaron en aparecer. Para muchos, el participante cumplió con la imitación, pero no fue aceptado por el jurado debido al carácter familiar de 'Yo soy', teniendo en cuenta que el rapero arequipeño de 20 años se hizo conocido en 2019 con líricas atrevidas. "Más pudo el prejuicio", "Tienen miedo al éxito” y "Bad Bunny tiene peores letras y lo consideran artista" fueron algunos de los comentarios que reflejaron el malestar de los usuarios.

Por su parte, Junior Escobar abandonó el set del programa de Latina con calma, declarando tras los reflectores: "Yo sé que soy un talento innato. Estaba toda la producción gritando, loca por mí. Faraón hoy no pudo, pero volverá. ¡Ra!".

Como dato curioso, antes de iniciar su caracterización, el streamer reveló ante el jurado que hace el personaje de Faraón Love Shady vía 'GTA' en Kick. Además, aseguró que anteriormente tuvo un conflicto con el artista original debido a su imitación. "He tenido problemas con él. Hubo un tiempo en que yo estaba en Facebook y jugaba Free Fire, más o menos me veían 5.000 personas, y de un momento salió diciendo: '¡Repórtenlo! Se está haciendo pasar por mí'", reveló, sorprendiendo a Morán, Jely y Cachín.

Notas relacionadas
'El reventonazo de la Chola' con exintegrantes de Son del Duke y 'Esta noche' arrasan en rating y derrotan a 'Yo Soy' y 'JB en ATV'

'El reventonazo de la Chola' con exintegrantes de Son del Duke y 'Esta noche' arrasan en rating y derrotan a 'Yo Soy' y 'JB en ATV'

LEER MÁS
Carlos Alcántara se quiebra en vivo en 'Yo soy' tras emotiva imitación de Leonardo Favio

Carlos Alcántara se quiebra en vivo en 'Yo soy' tras emotiva imitación de Leonardo Favio

LEER MÁS
Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan el monto de la pensión de alimentos que solicita Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán: incluye pago de nana y colegio

Revelan el monto de la pensión de alimentos que solicita Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán: incluye pago de nana y colegio

LEER MÁS
Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

LEER MÁS
Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

LEER MÁS
Enamorada de Mark Vito anuncia fin de su relación, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

Enamorada de Mark Vito anuncia fin de su relación, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

LEER MÁS
Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

LEER MÁS
La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Expareja de Paco Bazán lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

Espectáculos

Expareja de Paco Bazán lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Milena Zárate revela cómo fue su compromiso con su tatuador en Chicago y afirma: “Lo importante no es el anillo, sino el respeto”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025