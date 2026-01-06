Emprendedor en Cusco se vuelve viral con su puesto de pizzas ‘Papa Yon’s’ y en redes reaccionan: “Lleva leche condensada”
El puesto de pizzas del joven cusqueño ha causado furor en redes por su propuesta poco convencional, que incluye ingredientes poco utilizados como mayonesa y leche condensada.
¡No es una pizzería cualquiera! Un joven cusqueño se ha vuelto viral en TikTok por revolucionar la forma de comer pizza en la Ciudad Imperial. Su negocio, bautizado como ‘Papa Yon’s’, ha llamado la atención en redes sociales por su ingenioso nombre, muy parecido al de una reconocida cadena internacional, una estrategia de marketing que no pasó desapercibida. El emprendedor contó que su negocio nació por sugerencia de su familia: “Mi prima fue la que tuvo la idea”, confesó con orgullo, destacando el apoyo que tuvo para iniciar este llamativo proyecto.
¡La sorpresa no termina en el nombre! El sabor de las pizzas de ‘Papa Yon’s’ es una verdadera novedad, pues su propuesta incluye poder acompañarlas con mayonesa, ají e incluso leche condensada, lo que ha generado asombro y gran curiosidad en las redes sociales.
En su puesto ofrece variedades como la pizza Especial (con jamón, salchicha y chorizo), Americana, Hawaiana y la popular 2 estaciones. Además, promete rapidez extrema: te entrega una pizza bien doradita en solo un minuto, ideal para quienes no quieren esperar. El joven atiende de 5:00 p.m. a 9:30 p.m., usualmente en la calle Belén y ya se ganó un lugar en la gastronomía cusqueña al paso.
Cusqueño causa sensación con su emprendimiento de pizzas
El video viral que circula en TikTok fue compartido por @chuycj1, un joven que quedó sorprendido al encontrarse con este peculiar puesto ambulante mientras recorría por las calles de Cusco en busca de un antojo. El negocio cuenta con gran cantidad de clientes que ya han caído rendidos ante su sabor, rapidez y creatividad.
Reacciones en redes
Las reacciones no se hicieron esperar y van desde el asombro hasta la curiosidad total. Comentarios como “¿pizza con mayonesa?”, “Lo buscaré cuando viaje a Cusco”, “¿Escuché mal o dijo leche condensada?”, “SJL: ¿qué veo, un rival?”, “Las mejores pizzas están en Cusco” y “En Perú nunca te aburres, tengo que probarlo” se pueden leer en la publicación, mientras otros lo llamaron cariñosamente “Tayta Yon’s”.