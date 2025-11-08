HOYSuscripcion LR Focus

ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026
Espectáculos

Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

La joven acudió al casting de 'Yo soy' con la ilusión de mostrar su talento e interpretar a Ado; sin embargo, la respuesta de la producción la dejó atónita y decepcionada tras una larga espera.

Imitadora de Ado denuncia que no le permitieron pasar audición en 'Yo soy'
A través de redes sociales, una joven generó revuelo al denunciar que el popular programa de imitación de Latina no le permitió realizar su casting porque la artista a quien deseaba interpretar “no es conocida”. En el video, la adolescente relató que el pasado miércoles 5 de noviembre, luego de varias horas de espera, la producción del canal de la avenida San Felipe revisó su ficha y, al notar que imitaría a la cantante japonesa Ado, le indicaron: “Lo siento, no podemos aceptar tu casting porque tu artista no es comercial”.

La joven, cuya identidad no ha sido revelada, acudió con la ilusión de mostrar su talento y tratar de conseguir un espacio en el programa; sin embargo, la respuesta de la producción la dejó atónita porque ni siquiera tuvo la oportunidad de pararse frente a Jely Reátegui, Carlos Alcántara y Ricardo Morán, jurados de 'Yo soy'.

lr.pe

Joven se sintió decepcionada tras no pasar casting de 'Yo soy'

Debido a que debía retirarse, la joven decidió pedir permiso para avanzar en la cola y no perder su oportunidad; sin embargo, esto nunca ocurrió. Los encargados optaron por un accionar negativo y no ceder el paso para presentarse en las audiciones en vivo, relató en un video difundido en TikTok.

La joven expresó sentirse decepcionada, pues aseguró que habría aceptado una negativa por parte del jurado si al menos hubiera podido mostrar su interpretación. Lo que más le molestó fue invertir tantas horas para que ni siquiera le permitan cantar, lo que considera una falta de consideración hacia los participantes que buscan una oportunidad.

lr.pe

¿Quién es ADO, artista a la que aspirante a las audiciones en vivo de 'Yo soy' no pudo imitar?

Aunque la artista no es conocida para el público peruano, Ado es una popular cantante japonesa de tan solo 17 años. La nacida en Tokio debutó con el sencillo 'Usseewa', mismo que rápidamente alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Japon Hot 100. Además, el videoclip de la canción superó los 100 millones de reproducciones en tan solo 148 días en YouTube.

Esta hazaña la catalogó como la artista musical más rápida en la historia en alcanzar ese logro, así como la más joven para una cantante solista. En 2025, realizó 'Hibana', catalogada como una de las giras internacionales más grandes de una artista japonesa, con 30 conciertos en Asia, Australia, Estados Unidos y América Latina.

