La gastronomía latinoamericana es conocida por su riqueza y diversidad, pero un difundido en redes sociales generó una gran polémica al abordar una de las preguntas más recurrentes en el mundo culinario: ¿cuál es la mejor gastronomía de Latinoamérica? En el clip, un influencer francés, quien ha visitado tanto México como Perú, compartió sus opiniones sobre las cocinas de ambos países, concluyendo que la cocina peruana tiene una mayor variedad y riqueza de sabores.

El influencer, quien afirmó haber visitado México en tres ocasiones, reconoció su gusto por los tacos, pero señaló que no encontró otros platos representativos que le causaran el mismo impacto. Por el contrario, al probar la gastronomía peruana, quedó fascinado por su diversidad y la calidad de cada preparación. Estas opiniones no pasaron desapercibidas, abriendo un debate en línea sobre la calidad y riqueza de ambas cocinas.

Francés compara la comida peruana con la de México y revela cuál es mejor

En el video, el influencer francés dejó clara su postura al degustar gastronomía peruana la cual la comparó con México. “Lo siento México, pero la comida peruana es mejor”, señaló con seguridad. Mientras tanto, su compañera en la grabación compartió su opinión, diciendo que aunque le gusta la gastronomía mexicana, la percibe como repetitiva en comparación con la peruana. “Toda la comida mexicana es tortilla con algo y ya está y se llama diferente”, comentó la joven.

El influencer destacó que, aunque disfruta de los tacos mexicanos, considera que estos no representan una oferta gastronómica tan amplia como la peruana. “Ya he ido como tres veces a México, me encantan los tacos, pero aparte de los tacos no hay algo que me haya encantado”, comentó el joven francés. Asimismo, su compañera añadió: “La comida peruana es muy rica”, reforzando la opinión de que los sabores de Perú superan a los de México en diversidad y complejidad. Sus declaraciones reflejaron su admiración por la gastronomía peruana, que, según él, trasciende por su variedad y calidad.

Debate gastronómico

La comparación entre ambas cocinas generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios apoyaron las declaraciones del influencer, destacando la riqueza y originalidad de la cocina peruana. “Me quedo con la variedad peruana. Cada plato es un mundo diferente de sabores”, comentó un usuario. Otro añadió: “Soy argentino y conozco ambos países. Con todo respeto, Perú tiene la mejor gastronomía del mundo. Es única e inigualable”.

Sin embargo, también hubo quienes buscaron equilibrar la conversación, reconociendo los méritos de ambas gastronomías. “Soy de Perú, pero respeto la gastronomía mexicana. No deberíamos discutir cuál es mejor, sino felicitar que sean latinas”, expresó un usuario en un intento de resaltar la unión cultural de ambas cocinas.

Incluso algunos mexicanos opinaron al respecto, como un usuario que escribió: “Soy mexicano y tengo que reconocer que la gastronomía peruana es muy superior y variada”. Sin duda, el debate reflejó la pasión que generan estas dos potencias culinarias de América Latina.

La gastronomía peruana reconocida a nivel mundial

La gastronomía peruana se ha consolidado como una de las más importantes a nivel global, gracias a su mezcla única de influencias culturales. Su fusión de tradiciones indígenas, europeas, africanas y asiáticas ha dado lugar a una riqueza inigualable de sabores. Platos emblemáticos como el ceviche, el rocoto relleno, el ají de gallina, el lomo saltado y el arroz con mariscos son solo algunos ejemplos de esta diversidad que enamora a los paladares más exigentes.

La gastronomía peruana tiene tradiciones indígenas, europeas, africanas y asiáticas

Muchos destacan que cada plato peruano es una experiencia única, resultado de técnicas culinarias heredadas y perfeccionadas a lo largo de los años. La gastronomía peruana no solo trasciende por su sabor, sino también por la creatividad de sus preparaciones, lo que la posiciona como una de las más reconocidas en el mundo.