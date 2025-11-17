HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza
Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza     
Espectáculos

'Esta noche', con Son del Duke como invitados, y 'El reventonazo de la Chola' derrotan a 'Yo Soy' y 'JB en ATV': ¿cómo quedó el rating del sábado?

'El reventonazo de la Chola' y 'Esta noche', ambos de América Televisión, continúan liderando el rating del fin de semana y se mantienen como los programas preferidos de las familias peruanas.

Dueño de 'Son del Duke' se defendió de acusaciones de maltrato. Foto / Composición: LR
Dueño de 'Son del Duke' se defendió de acusaciones de maltrato. Foto / Composición: LR

'El reventonazo de la Chola' ha mantenido su liderazgo como el programa de fin de semana más visto por los peruanos. Según Kantar Ibope Media, a fecha del 15 de noviembre, el espacio de señal abierta, conducido por Ernesto Pimentel, acumuló 9.9 puntos de rating, superando a populares propuestas como 'Yo Soy' y 'JB en ATV', reafirmando que goza de una popularidad sostenida.

Solo por mencionar, en el último mes ocupó el primer lugar general entre las 20 propuestas sabatinas de la parrilla peruana. Durante su más reciente edición, 'La Chola Chabuca' recibió a Alex Duque, dueño de 'Son del Duke', quien respondió sobre la renuncia de cuatro integrantes de la agrupación chiclayana, así como los supuestos maltratos. Además, Ernesto Pimentel también entrevistó al elenco de la película nacional 'El correcaminos' y a Toño Centella.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: 'El reventonazo de la Chola' con exintegrantes de Son del Duke y 'Esta noche' arrasan en rating y derrotan a 'Yo Soy' y 'JB en ATV'

lr.pe

¿Cuánto rating hizo 'El reventonazo de la Chola'?

La edición del sábado 15 de noviembre de 'El reventonazo de la Chola' alcanzó 9.9 de rating. Otro programa de América Televisión que lideró la parrilla sabatina fue 'Esta noche' con 8.1 de popularidad, dejando atrás a 'Yo Soy', emitido por Latina, con 6.8 de puntuación, mientras que 'JB en ATV' también se quedó atrás.

El liderazgo del programa de Ernesto Pimentel revela que las familias peruanas apuestan por las ofertas televisadas donde predomine el entretenimiento y el humor. Asimismo, otro programa de la señal del 4 que reunió a una amplía cantidad de televidentes fue 'El chavo', reflejando la preferencia del público por contenidos clásicos de América Latina.

PUEDES VER: ‘El reventonazo de la Chola’ con Corazón Serrano derrotó en rating a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

lr.pe

La TV lineal sigue liderando el entretenimiento en los hogares peruanos

La TV lineal se mantiene como el eje principal de entretenimiento en los hogares nacionales, pese a que los servicios de video digital ganan cada vez más terreno en la vida diaria de los peruanos, según el último estudio de Kantar Ibope Media.

Según el informe, la televisión concentra el 73% del consumo de video en los hogares peruanos. Además, llega mensualmente al 91% de la audiencia. En cuanto al tiempo de exposición, la TV tradicional retiene un promedio de 201 minutos diarios por espectador.

Notas relacionadas
'El reventonazo de la Chola' con exintegrantes de Son del Duke y 'Esta noche' arrasan en rating y derrotan a 'Yo Soy' y 'JB en ATV'

'El reventonazo de la Chola' con exintegrantes de Son del Duke y 'Esta noche' arrasan en rating y derrotan a 'Yo Soy' y 'JB en ATV'

LEER MÁS
Ale Seijas revela entre lágrimas el sacrificio que hizo por entrar a Son del Duke y cómo todo se arruinó: "No todo es color de rosa"

Ale Seijas revela entre lágrimas el sacrificio que hizo por entrar a Son del Duke y cómo todo se arruinó: "No todo es color de rosa"

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro se conmueve al revelar la dura batalla que su hermana menor enfrentó contra el cáncer: "Todo lo hago por ella"

Xiomy Kanashiro se conmueve al revelar la dura batalla que su hermana menor enfrentó contra el cáncer: "Todo lo hago por ella"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan que Christian Cueva quiso darle consuelo a Pamela Franco tras infidelidad de Christian Domínguez: "Qué pena lo que le han hecho"

Revelan que Christian Cueva quiso darle consuelo a Pamela Franco tras infidelidad de Christian Domínguez: "Qué pena lo que le han hecho"

LEER MÁS
Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

LEER MÁS
Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa pérdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa pérdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

LEER MÁS
Melissa Klug celebra el cumpleaños de su hija Gianella Marquina, junto con su expareja, y le dedica emotivo mensaje

Melissa Klug celebra el cumpleaños de su hija Gianella Marquina, junto con su expareja, y le dedica emotivo mensaje

LEER MÁS
Susana Alvarado de Corazón Serrano muestra cómo luce su renovada nariz y enseña paso a paso su cuidado postoperatorio: "Va excelente"

Susana Alvarado de Corazón Serrano muestra cómo luce su renovada nariz y enseña paso a paso su cuidado postoperatorio: "Va excelente"

LEER MÁS
Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Espectáculos

Susy Díaz contó en 'América hoy' detalles de cómo se produjo el abrazo a Shakira: "Le dije que viva la vida"

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa perdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Reik concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para su show en Costa 21

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025