Dueño de 'Son del Duke' se defendió de acusaciones de maltrato. Foto / Composición: LR

'El reventonazo de la Chola' ha mantenido su liderazgo como el programa de fin de semana más visto por los peruanos. Según Kantar Ibope Media, a fecha del 15 de noviembre, el espacio de señal abierta, conducido por Ernesto Pimentel, acumuló 9.9 puntos de rating, superando a populares propuestas como 'Yo Soy' y 'JB en ATV', reafirmando que goza de una popularidad sostenida.

Solo por mencionar, en el último mes ocupó el primer lugar general entre las 20 propuestas sabatinas de la parrilla peruana. Durante su más reciente edición, 'La Chola Chabuca' recibió a Alex Duque, dueño de 'Son del Duke', quien respondió sobre la renuncia de cuatro integrantes de la agrupación chiclayana, así como los supuestos maltratos. Además, Ernesto Pimentel también entrevistó al elenco de la película nacional 'El correcaminos' y a Toño Centella.

¿Cuánto rating hizo 'El reventonazo de la Chola'?

La edición del sábado 15 de noviembre de 'El reventonazo de la Chola' alcanzó 9.9 de rating. Otro programa de América Televisión que lideró la parrilla sabatina fue 'Esta noche' con 8.1 de popularidad, dejando atrás a 'Yo Soy', emitido por Latina, con 6.8 de puntuación, mientras que 'JB en ATV' también se quedó atrás.

El liderazgo del programa de Ernesto Pimentel revela que las familias peruanas apuestan por las ofertas televisadas donde predomine el entretenimiento y el humor. Asimismo, otro programa de la señal del 4 que reunió a una amplía cantidad de televidentes fue 'El chavo', reflejando la preferencia del público por contenidos clásicos de América Latina.

La TV lineal sigue liderando el entretenimiento en los hogares peruanos

La TV lineal se mantiene como el eje principal de entretenimiento en los hogares nacionales, pese a que los servicios de video digital ganan cada vez más terreno en la vida diaria de los peruanos, según el último estudio de Kantar Ibope Media.

Según el informe, la televisión concentra el 73% del consumo de video en los hogares peruanos. Además, llega mensualmente al 91% de la audiencia. En cuanto al tiempo de exposición, la TV tradicional retiene un promedio de 201 minutos diarios por espectador.