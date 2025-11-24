Programas de la Chola Chabuca lideraron el rating y superaron a ‘Yo soy’ con Eva Ayllón

Programas de la Chola Chabuca volvieron a ser los más vistos del último fin de semana. Foto: América TV.

Programas de la Chola Chabuca volvieron a ser los más vistos del último fin de semana. Foto: América TV.

La Chola Chabuca se destacó nuevamente en la audiencia del fin de semana, ya que el 'Reventonazo' logró alcanzar 13 puntos de rating, consolidándose como el programa líder en su franja horaria. Este éxito fue notable al superar a competidores como 'Yo soy' y 'JB en ATV'.

En la emisión del sábado pasado, el 'Reventonazo' contó con la participación de reconocidas personalidades del espectáculo, entre ellas Carlos Vílchez, Betina Onetto, Lita Pezo, La Bella Luz y Susy Díaz. Además, se rindieron homenajes a Julio Zevallos y al compositor Walter León, lo que contribuyó a su atractivo y popularidad.

TE RECOMENDAMOS LA SANACIÓN DE ÚTERO: LIBERANDO MEMORIAS, DOLOR Y ENERGÍA ANCESTRAL | ASTROMOOD

Programas de la Chola Chabuca vencieron en rating a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

En el análisis de las cifras de audiencia, el programa 'Yo soy', que contó con la participación especial de Eva Ayllón, se quedó rezagado frente al 'Reventonazo', alcanzando solo 7,4 puntos de rating. Por su parte, Leslie Shaw, al unirse a 'JB en ATV', logró apenas 4,0 puntos.

La Chola Chabuca, conductora del 'Reventonazo', expresó su gratitud por el apoyo del público, "Estoy agradecida por el amplio respaldo que el público me ha brindado durante todo el año, y que ha logrado posicionar al Reventonazo como el programa más visto del fin de semana, con una propuesta divertida, entretenida y fresca para las familias", comentó

Asimismo, anunció la preparación de un especial en homenaje al querido Guillermo Rossini, con quien compartió una profunda amistad y momentos memorables. "Ha sido un honor haber sido su amigo y siempre lo hemos acompañado", afirmó.

‘Esta noche’ también se impuso en rating

Por otro lado, el programa 'Esta Noche' también se posicionó como líder en su horario, teniendo a las cantantes folclóricas Yarita Lizeth, Sonia Morales, Amaranta y Flor de la Oroya, y alcanzando los 10 puntos.

'Esta Noche' se encuentra en su tercera temporada en el horario estelar de América Televisión, donde han desfilado figuras como Bartola, Lucía de la Cruz, Daniela Darcourt, Josimar, Marisol, Pamela López. Asimismo, los internacionales Edgar Vivar, la Chilindrina, Olga Tañón, entre otros.