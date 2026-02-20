HOYSuscripcion LR Focus

La casa más angosta del mundo se encontraría en Perú: mide solo 63 cm de ancho y busca ingresar al Récord Guinness

La vivienda, pese a su reducido tamaño, cuenta con todas las comodidades necesarias, entre ellas baño, dormitorio, cocina, sala, comedor, estudio y una zona destinada a lavandería.

La propiedad se encuentra al frente de la Plaza de Armas de Huaral.
La propiedad se encuentra al frente de la Plaza de Armas de Huaral. | Foto: Facebook

Las construcciones cada vez apuestan por espacios más reducidos; sin embargo, en el norte de Lima una residencia llevó esa tendencia al extremo. En un distrito de Huaral, una edificación de dimensiones inusuales llamó la atención de vecinos y visitantes.

La estructura, conocida como la posible casa más angosta del mundo, se ubica en el distrito de Aucallama. Según sus propietarios, el inmueble mide apenas 63 centímetros de ancho y poco más de 99 centímetros de largo, medidas que no lo privan de las comodidades y que incluso aspira a formar parte del Récord Guinness.

La morada cuenta con dos pisos y un diseño de estilo tirolés, construido en madera y con techo a dos aguas. A pesar de su tamaño, el espacio fue distribuido de forma estratégica para permitir el tránsito interno y el uso diario.

En su interior, los ambientes fueron diseñados a medida. El lugar dispone de baño, cocina, comedor, un dormitorio, dos escaleras, un pequeño recibidor, un estudio y una zona destinada a lavandería. Cada mueble fue fabricado de forma personalizada para encajar en la estructura.

El responsable del proyecto es Fabio Moreno, quien también es propietario del inmueble. Según explicó, la propuesta busca transmitir que la felicidad no depende del tamaño de una casa, sino del ingenio, la organización y las ganas de salir adelante con los recursos disponibles.

La obra fue inaugurada en una ceremonia pública que contó con la participación del ingeniero Edwin Valdivia Santiago, alcalde del distrito. La vivienda se encuentra frente a la plaza de armas y se espera que los curiosos visiten el micropredio.

Aucallama en busca del Récord Guinness

De acuerdo con el propietario, solo resta que el organismo que certifica récords a nivel mundial complete el proceso de evaluación para definir si la edificación logra ser inscrita de manera oficial. Mientras tanto, el inmueble ya despierta curiosidad por su mínimo espacio habitable y por la experiencia que ofrece al recorrerlo.

La vivienda no tiene nada que envidiar a las grandes edificaciones ya que cuenta con todas las comodidades. Foto: composición LR/ Facebook

El objetivo del proyecto también es convertir la vivienda en una vitrina turística que permita mostrar las bondades de Aucallama y reforzar su identidad local, señaló la autoridad edil.

Cabe mencionar que este tipo de construcciones se ha registrado en otros lugares del mundo. En Michoacán, específicamente en Uruapan, existe otra casa angosta de cuatro pisos y 10 m² que perteneció a Jorge Melgoza Sepúlveda y hoy funciona como museo abierto al público.

