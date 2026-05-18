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Esta misteriosa casa fue construida en la cima de un cerro en La Molina: tiene patio, baño y un estrado

La vivienda luce abandonada, pese a la inversión que implicó por ser de material noble y tener piso de mayólica. Para llegar hasta allí, se debe recorrer casi una hora de camino a pie.

Vivienda luce así por fuera, pero en su interior alberga una construcción más amplia
Vivienda luce así por fuera, pero en su interior alberga una construcción más amplia | Composición LR / Captura de video de Leo Producciones
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Una misteriosa casa construida en lo más alto del cerro Centinela, en el distrito de La Molina, sigue despertando la curiosidad de diversas personas. La edificación luce abandonada, pero aún conserva los espacios originales, entre los que se encuentran un patio amplio, los servicios higiénicos y hasta un estrado.

Debido a la altura geográfica en la que fue construida, desde ese lugar es posible tener una vista panorámica de las viviendas ubicadas alrededor de La Molina y Santiago de Surco. Lo complicado es llegar hasta ese punto, ya que exige una caminata de una hora, según una excursión realizada recientemente por un creador de contenido.

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Así luce el patio por dentro de la vivienda en el cerro Centinela

Así luce el patio por dentro de la vivienda en el cerro Centinela

PUEDES VER: Este misterioso hotel fue construido en la punta de un cerro en SJL: está ubicado a 1.100 m.s.n.m y se llega tras una caminata de 30 minutos

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Casa en la cima del cerro Centinela

El youtuber conocido como Leo Producciones llegó hasta la vivienda ubicada en la cima del cerro tras caminar casi una hora. En la superficie solo observó una construcción pequeña; sin embargo, al ingresar por su única puerta, pudo descender por una escalera hacia la infraestructura completa del recinto.

En su interior, se apreció una construcción de material noble con piso de mayólica. El espacio principal es un patio extenso que, en uno de sus extremos, tiene un estrado. "Me da la impresión que podría ser una sala para una iglesia, que alguien puede venir y dar un discurso", indicó. En otra área se logró ver un baño en mal estado y una especie de mirador para observar todo lo que rodea este punto estratégico.

Una inversión en desuso

Aunque se desconoce con exactitud cuándo se inició la construcción de esta vivienda, el creador de contenido resaltó el gasto que tuvieron que hacer quienes estuvieron detrás de esta iniciativa. "Cuánta inversión aquí para tenerlo así abandonado por completo", señaló a través de su video publicado el 8 de mayo.

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