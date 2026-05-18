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RLA descarta diálogo con Keiko Fujimori, pero ella no retrocede: "Las puertas del partido están abiertas"

“Respeto la postura de RLA, pero en el momento en que él quiera dialogar, las puertas del partido siempre estarán abiertas”, dijo a la prensa.

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Mientras Rafael López Aliaga descarta iniciar un diálogo con Fuerza Popular, Keiko Fujimori anuncia que mantiene apertura para conversar con Renovación Popular y demás partidos.

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“Yo no estoy negando la posibilidad de diálogo con nadie. Las puertas del diálogo están abiertas para todos. Los futuros senadores y diputados de nuestro partido ya están dialogando con otros representantes, incluido Renovación Popular”, mencionó a la prensa.

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Cuando se le consultó directamente sobre su disposición a dialogar con Rafael López Aliaga, indicó que no daría mayores comentarios al respecto. “Respeto la postura de RLA, pero en el momento en que él quiera dialogar, las puertas del partido siempre estarán abiertas”, dijo.

Además, cuestionó a Juntos por el Perú. “Querer bloquear las agroexportaciones, meterse en el BCR, sacar a Julio Velarde. Por eso son tan importantes los debates porque permiten a la ciudadanía sacar mejores conclusiones”.

También recordó el vínculo entre Sánchez y Antauro Humala. “El hecho de que ahorita (Antauro) no esté dando entrevistas no significa que se haya desvinculado. Han celebrado juntos el Andahuaylazo, hecho que no debe pasar desapercibido”, mencionó.

Agregó que, dependiendo de los temas del debate, dará a conocer a su equipo técnico. “Lo que hemos visto hoy son copia de los que acompañaron a Pedro Castillo”, indicó sobre los integrantes que ha sumado Sánchez a sus filas, como Pedro Francke, José Domingo Pérez y Juan Manuel Cuadros.

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Rafael López Aliaga rechaza votar y reunirse con Keiko Fujimori: “Yo no tengo nada que hablar”


Rafael López Aliaga descartó respaldar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial porque considera que las supuestas irregularidades de las mesas 900 han beneficiado tanto a ella como a Roberto Sánchez.

“Tengo mis graves dudas sobre esto. Este proceso es muy raro. Dentro de esa serie se beneficia a ellos dos”, mencionó en entrevista con Latina.

En respuesta, le consultaron si, de descartarse las supuestas irregularidades, apoyaría o no a Keiko. López Aliaga indicó que no se reuniría a conversar con la lideresa de Fuerza Popular y calificó de gravísima su reunión con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

“(¿Y si ella lo llama a usted?) No, yo no tengo nada que hablar”, respondió.

Posteriormente, comentó que mantiene una buena relación con Alfonso López Chau. “Tengo una excelente relación. Tiene gente de buen nivel”, dijo. También mencionó que mantiene un buen vínculo con Ricardo Belmont. En cambio, precisó que no ha conversado con Jorge Nieto.


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