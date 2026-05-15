HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Tendencias

Fallece Manuel Espinoza Vásquez, recordado profesor de la UNI que se hizo viral por su icónica forma de enseñar

El ingeniero se convirtió en uno de los docentes universitarios más populares en redes sociales gracias a sus frases espontáneas y su particular forma de enseñar a sus alumnos.

Estudiantes y usuarios en redes sociales lamentaron el fallecimiento del recordado docente de la UNI. Foto: Composición LR
Estudiantes y usuarios en redes sociales lamentaron el fallecimiento del recordado docente de la UNI. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y cientos de usuarios en redes sociales lamentaron el fallecimiento de Manuel Espinoza Vásquez, el docente que en los últimos años alcanzó gran popularidad en TikTok por el particular estilo con el que dictaba sus clases de Estadística.

Tras conocerse la noticia, estudiantes y exalumnos comenzaron a compartir nuevamente algunos de sus videos más recordados, así como frases que con el tiempo terminaron convirtiéndose en parte de la cultura universitaria en internet.

Entre las expresiones más populares del docente estuvo la frase: “Cualquiera puede ser presidente del Perú, pero no cualquiera es ingeniero UNI”, además de otras intervenciones espontáneas como “Esto es la UNI car…”, las cuales rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Comunicado de la UNI tras fallecimiento del docente Manuel Espinoza Vásquez.

Comunicado de la UNI tras fallecimiento del docente Manuel Espinoza Vásquez.

Estudiantes recuerdan al profesor Manuel Espinoza tras conocerse su fallecimiento

Luego de difundirse la noticia, TikTok, Facebook y X se llenaron de mensajes de despedida para Manuel Espinoza Vásquez, quien durante años enseñó en la UNI y se ganó el cariño de generaciones de alumnos.

Muchos lo recordaron como un profesor exigente, frontal y con una personalidad muy marcada dentro de las aulas. Precisamente, su forma directa de realizar sus clases fue la que terminó convirtiéndolo en un personaje viral en internet.

En redes sociales, decenas de usuarios comenzaron a compartir nuevamente clips de sus clases y momentos que se hicieron populares por las expresiones coloquiales que utilizaba mientras enseñaba.

Aunque algunos cuestionaban su lenguaje, muchos estudiantes defendían su estilo y aseguraban que esa autenticidad era justamente lo que hacía distintas sus clases.

¿Quién fue Manuel Espinoza Vásquez, el profesor viral de la UNI?

Manuel Espinoza Vásquez era ingeniero y docente universitario especializado en el curso de Estadística en la Universidad Nacional de Ingeniería. Si bien era ampliamente conocido dentro del ámbito académico, su popularidad creció notablemente en 2024, cuando videos grabados por alumnos comenzaron a viralizarse masivamente en TikTok.

En dichos clips aparecía dictando clases con un estilo frontal, mezclando frases motivacionales, expresiones espontáneas y comentarios que rápidamente llamaron la atención de miles de usuarios.

Lejos de quedar solo como un fenómeno viral momentáneo, el docente terminó convirtiéndose en una figura muy reconocida entre universitarios e internautas, quienes constantemente compartían sus frases más emblemáticas en redes sociales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Científicos responden a la popular pregunta sobre el agua de chía: ¿realmente ayuda a bajar de peso o es solo un mito viral?

Científicos responden a la popular pregunta sobre el agua de chía: ¿realmente ayuda a bajar de peso o es solo un mito viral?

LEER MÁS
De organizar fiestas a cambiar vidas: la historia detrás de Adriana Polanco y "Day Dreams & Wishes"

De organizar fiestas a cambiar vidas: la historia detrás de Adriana Polanco y "Day Dreams & Wishes"

LEER MÁS
Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

LEER MÁS
Papu', 'Mi soli', 'Mi neto, 'Alarako': conoce cuál es el significado de las jergas peruanas más usadas por los jóvenes

Papu', 'Mi soli', 'Mi neto, 'Alarako': conoce cuál es el significado de las jergas peruanas más usadas por los jóvenes

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alumno de la UNI que sacó 20 en el examen de admisión revela su método de estudio: "Practicaba RV"

Alumno de la UNI que sacó 20 en el examen de admisión revela su método de estudio: "Practicaba RV"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tendencias

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025