Fallece Manuel Espinoza Vásquez, recordado profesor de la UNI que se hizo viral por su icónica forma de enseñar

Estudiantes y usuarios en redes sociales lamentaron el fallecimiento del recordado docente de la UNI. Foto: Composición LR

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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y cientos de usuarios en redes sociales lamentaron el fallecimiento de Manuel Espinoza Vásquez, el docente que en los últimos años alcanzó gran popularidad en TikTok por el particular estilo con el que dictaba sus clases de Estadística.

Tras conocerse la noticia, estudiantes y exalumnos comenzaron a compartir nuevamente algunos de sus videos más recordados, así como frases que con el tiempo terminaron convirtiéndose en parte de la cultura universitaria en internet.

Entre las expresiones más populares del docente estuvo la frase: “Cualquiera puede ser presidente del Perú, pero no cualquiera es ingeniero UNI”, además de otras intervenciones espontáneas como “Esto es la UNI car…”, las cuales rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Comunicado de la UNI tras fallecimiento del docente Manuel Espinoza Vásquez.

Estudiantes recuerdan al profesor Manuel Espinoza tras conocerse su fallecimiento

Luego de difundirse la noticia, TikTok, Facebook y X se llenaron de mensajes de despedida para Manuel Espinoza Vásquez, quien durante años enseñó en la UNI y se ganó el cariño de generaciones de alumnos.

Muchos lo recordaron como un profesor exigente, frontal y con una personalidad muy marcada dentro de las aulas. Precisamente, su forma directa de realizar sus clases fue la que terminó convirtiéndolo en un personaje viral en internet.

En redes sociales, decenas de usuarios comenzaron a compartir nuevamente clips de sus clases y momentos que se hicieron populares por las expresiones coloquiales que utilizaba mientras enseñaba.

Aunque algunos cuestionaban su lenguaje, muchos estudiantes defendían su estilo y aseguraban que esa autenticidad era justamente lo que hacía distintas sus clases.

¿Quién fue Manuel Espinoza Vásquez, el profesor viral de la UNI?

Manuel Espinoza Vásquez era ingeniero y docente universitario especializado en el curso de Estadística en la Universidad Nacional de Ingeniería. Si bien era ampliamente conocido dentro del ámbito académico, su popularidad creció notablemente en 2024, cuando videos grabados por alumnos comenzaron a viralizarse masivamente en TikTok.

En dichos clips aparecía dictando clases con un estilo frontal, mezclando frases motivacionales, expresiones espontáneas y comentarios que rápidamente llamaron la atención de miles de usuarios.

Lejos de quedar solo como un fenómeno viral momentáneo, el docente terminó convirtiéndose en una figura muy reconocida entre universitarios e internautas, quienes constantemente compartían sus frases más emblemáticas en redes sociales.