Rafael López Aliaga rechaza votar y reunirse con Keiko Fujimori: “Yo no tengo nada que hablar”
Rafael López Aliaga descartó respaldar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial porque considera que las supuestas irregularidades de las mesas 900 han beneficiado tanto a ella como a Roberto Sánchez.
Rafael López Aliaga descartó respaldar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial porque considera que las supuestas irregularidades de las mesas 900 han beneficiado tanto a ella como a Roberto Sánchez.
'Tengo mis graves dudas sobre esto. Este proceso es muy raro. Dentro de esa serie se beneficia a ellos dos', mencionó en entrevista con Latina.
En respuesta, le consultaron si, de descartarse las supuestas irregularidades, apoyaría o no a Keiko. López Aliaga indicó que no se reuniría a conversar con la lideresa de Fuerza Popular y calificó de gravísima su reunión con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
'(¿Y si ella lo llama a usted?) No, yo no tengo nada que hablar', respondió.