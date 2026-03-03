Don Luis se mudó en 1998 a las orillas de la playa Cerro Negro. | Foto: composición LR/ YouTube/ Dilo No Más

A unos 45 km al sur de Trujillo, en el distrito de Virú, región La Libertad, se encuentra la casa de don Luis Vásquez, un hombre ermitaño que vive allí desde hace 26 años. Lo curioso es que no eligió una zona urbana para levantar su hogar, sino un acantilado en el balneario de Puerto Morín, frente al mar. Su habilidad y conocimientos en la construcción, le permitió formar una plataforma firme y plana sobre la cual edificó su vivienda.

"Yo llegué en el año 98, aquí. El instinto me puso aquí. Me acostumbré. Vivo tranquilo y no me enfermo (...) Vivía en la ciudad y no me acostumbraba. He ido a la selva y nada. Me ha cambiado de vida. Aprendí a cuidar mi cuerpo (...) Mis hijos me querían llevar pero le dije que no. Acá estoy bien. Aquí vivo en movimiento", comentó en una entrevista para el canal de YouTube Dilo Nomás.

Así levantó su casa en un acantilado de Trujillo

Según explicó don Luis, todos los materiales que utilizó para levantar su vivienda, entre ellos plásticos, palos, totora y llantas, los recogió de las orillas del mar, donde pasaba horas buscando aquello que pudiera servirle para reforzar la estructura. "De la orilla traía todas las maderas al hombro. Cuando viene la abundancia (la marea alta) bota mucha cantidad (de elementos). Esto (mi hogar) está forrado. Tiene mayas y todo", explicó.

En el caso de la cocina, esta se ubica fuera de la casa. La creó con piedras y utiliza leña que recoge en la zona para encender el fuego y calentar sus alimentos. "Ahí prendo mi candela y pongo mis ollas. El humo no me malogra (mi morada) porque está al aire libre", señaló.

Así es la casa de Don Luis frente al mar. Foto: captura YouTube/Dilo Nomás

Para evitar que el frío ingrese a su vivienda, utilizó mallas de pescar como paredes y las cubrió con plásticos. De esta manera, don Luis se resguarda del viento y las bajas temperaturas.

¿En qué se basa la alimentación de don Luis?

Al tener el mar a pocos pasos de su vivienda, don Luis basa su alimentación en lo que obtiene del océano, ya que vive de la pesca artesanal. Entre las especies que más consume figuran el róbalo, la chita, el lenguado y la pinta, además de otras variedades que logra capturar según la temporada.

Sin embargo, para complementar su dieta, vende parte de lo que pesca para así obtener ingresos y adquirir otros productos básicos que requiere para su día a día. "El pescado lo vario con menestras y verduras. Eso es fundamental", confesó.