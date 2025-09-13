Tito Silva lanza una nueva canción al estilo Dragon Ball para apoyar al pan con chicharrón | Foto: composición LR/TikTok - Tito Silva

Tito Silva lanza una nueva canción al estilo Dragon Ball para apoyar al pan con chicharrón | Foto: composición LR/TikTok - Tito Silva

El creador de contenido Tito Silva ha lanzado una nueva versión en apoyo al pan con chicharrón, que compite contra la arepa en la gran final del 'Mundial de desayunos'. El productor musical no tuvo mejor ingenio y optó por usar la emblemática canción del famoso anime 'Dragon Ball'.

La nostalgia de volver a escuchar la intro de Dragon Ball

La final del 'Mundial de desayunos' se vive con mucha expectativa y varios influencers y creadores de contenido se han manifestado para apoyar al pan con chicharrón. Por ello, luego del éxito que consiguió la primera versión del característico desayuno peruano, Tito Silva incentivó a sus seguidores para que sigan votando y lograr el tan ansiado campeonato del 'Mundial de desayunos'.

Con la melodía del opening de 'Dragon Ball' y su peculiar estilo vocal, el productor musical sorprendió al responder al streamer español. Lo que más destacó de la canción fue la parte titulada 'Perú es clave con su sabor', que captó rápidamente la atención de los usuarios.

El ritmo despertó de inmediato la nostalgia entre las y los seguidores, quienes evocaron con alegría los recuerdos de su infancia y sintieron que la canción los transportaba a aquellos años de niñez feliz. A la vez, no dudaron en lanzar comentarios creativos y ocurrentes, cuya principal protagonista fue el pan con chicharrón.

¿Qué dijeron los usuarios al ver la nueva versión de la canción del pan con chicharrón?

A pocos minutos de conocerse el flamante ganador del 'Mundial de desayunos', las y los usuarios no dudaron en brindar su apoyo al pan con chicharrón. Entre los mensajes más destacados se leyeron frases como: “Toda la energía para Perú”, “Soy maestra y obligué a todas y todos mis alumnos y colegas a votar”, “A todas y todos los peruanos en cada rincón del mundo, los necesitamos”, “Por primera vez, Perú ganará en algo” y “Sentí algo raro, muy emocionada”.