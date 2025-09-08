Ya se encuentra disponible la votación en YouTube en el canal oficial de Ibai. Puedes votar por el pan con chicharrón AQUÍ .

El pan con chicharrón participará en la etapa final del 'Mundial de desayunos' de Ibai frente a la arepa. | Foto: Composición LR/ IA

El pan con chicharrón participará en la etapa final del 'Mundial de desayunos' de Ibai frente a la arepa. | Foto: Composición LR/ IA

Tras una semifinal de infarto, el pan con chicharrón de Perú avanzó a las finales del 'Mundial de desayunos' del streamer español Ibai Llanos. Como se recuerda, el sanguche peruano obtuvo cerca de 10 millones de votos, frente a los 5,5 millones que obtuvo el plato tradicional venezolano.

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre el pan con chicharrón y la arepa 13:22 TikTok: se habilitó votación en la cuenta de Ibai Llanos Ya se puede votar en TikTok por el pan con chicharrón en el Mundial de desayunos de Ibai. Puedes votar AQUÍ. 13:19 'Mundial de desayunos': Inicia las votaciones en Instagram Ibai ya habilitó los canales de votación en Instagram. Para votar por el pan con chicharrón puedes votar AQUÍ. Cabe mencionar que solo se podrá votar en dispositivos móviles, no en PC. 13:03 Ibai no habilita votaciones por TikTok ni Instagram A pesar de que el inicio de las votaciones estaban programadas para el mediodía (hora peruana), todavía no se han publicado los respectivos videos en TikTok ni Instagram del influencer español. 12:46 Inicia la votación en YouTube para la final del 'Mundial de desayunos' Ya se encuentra disponible la votación en YouTube en el canal oficial de Ibai. Puedes votar por el pan con chicharrón AQUÍ.

¿Qué es el 'Mundial de desayunos' y por qué se ha vuelto tan viral en redes sociales?

El Mundial de Desayunos es un campeonato digital creado por el streamer español Ibai Llanos, en el que 16 países compiten con sus platos típicos de desayuno mediante votaciones en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube. Los seguidores votan dando "like" al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento, y el torneo sigue un formato similar al de un Mundial de fútbol, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

Este evento se ha vuelto viral porque transforma un acto cotidiano como desayunar en un fenómeno viral global que moviliza identidades nacionales y emociones colectivas. Gobiernos, instituciones públicas, medios de comunicación, celebridades e influencers se han sumado al fenómeno para apoyar sus platos típicos, generando un alto nivel de engagement, memes, campañas espontáneas, reacciones institucionales y un fuerte sentimiento de pertenencia cultural.