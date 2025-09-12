HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     
Gastronomía

Este municipio de Lima Metropolitana entregará más de 500 panes con chicharrón totalmente gratis el domingo 14 de septiembre: lugar y hora del evento

El municipio organizador invita a la población a llegar temprano para disfrutar del icónico desayuno peruano: pan con chicharrón, que se ofrecerá de manera gratuita a las y los asistentes.

Un distrito de Lima Metropolitana dará más de 500 panes con chicharrón totalmente gratis.
Un distrito de Lima Metropolitana dará más de 500 panes con chicharrón totalmente gratis. | Foto: Composición LR/Andina.

El pan con chicharrón es clave y en el Perú lo saben. En medio de la competencia por definir el mejor desayuno, la Municiaplidad distrital de Lurigancho - Chosica organiza un super evento en el que se regalaran 500 panes con chicharrón.

En esa línea, a través de la página oficial en Facebook, el municipio precisó que se realizará el domingo 14 de septiembre desde las 10.00 a. m., sin embargo, aclararon que los usuarios puedan llegar mucho más temprano.

PUEDES VER: 'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

lr.pe

Pan con chicharrón gratis en Lurigancho - Chosica: ¿en qué zona será?

Los ciudadanos podrán disfrutar del delicioso pan con chicharrón que serán regalados en el distrito de Lurigancho - Chosica este domingo 14 de septiembre. En esa línea, el evento se realizará en el jirón Cuzco, frente al Cristo Blanco.

Distrito de Lurigancho - Chosica dará más de 500 panes con chicharrón totalmente gratis. Foto: Distrito de Lurigancho - Chosica

Distrito de Lurigancho - Chosica dará más de 500 panes con chicharrón totalmente gratis. Foto: Distrito de Lurigancho - Chosica

Diversas municipalidades a nivel nacional han regalado a través de eventos públicos panes con chicharrón en el contexto del 'Mundial de desayunos' creado por Ibai Llanos. Precisamente, Perú se enfrenta a Venezuela por definir cuál es el mejor desayuno.

¿Cómo votar por Perú en el 'Mundial de desayunos'?

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.

  • FacebookTikTok y YouTube: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, ubicar el encuentro en el que se quiere votar y dar ‘me gusta’ o 'like' en el comentario fijado: 'Perú'.
  • Instagram: Ingresar al perfil oficial del streamer español, ubicar el video del encuentro y votar por el país elegido en la encuesta fijada en los comentarios.
Notas relacionadas
'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

LEER MÁS
El chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

El chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

LEER MÁS
Ibai anuncia la fecha de cierre de las votaciones de la final Perú vs. Venezuela del 'Mundial de desayunos'

Ibai anuncia la fecha de cierre de las votaciones de la final Perú vs. Venezuela del 'Mundial de desayunos'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde se come la mejor arepa, Venezuela o Colombia? Taste Atlas lo revela

¿Dónde se come la mejor arepa, Venezuela o Colombia? Taste Atlas lo revela

LEER MÁS
¡Feliz Día del Pisco Sour! Conoce por qué se celebra y qué actividades gratuitas habrá

¡Feliz Día del Pisco Sour! Conoce por qué se celebra y qué actividades gratuitas habrá

LEER MÁS
Picarones son incluidos en el top de 50 mejores postres fritos del mundo: ¿en qué puesto se ubica?

Picarones son incluidos en el top de 50 mejores postres fritos del mundo: ¿en qué puesto se ubica?

LEER MÁS
Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Gastronomía

Día Mundial de la Arepa 2025: así se celebrará en Perú el ‘Arepazo’ y cuál es su origen

Este es el pan con chicharrón más grande del Perú: mide 4 metros de largo y fue preparado en Magdalena

El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota