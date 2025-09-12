Un distrito de Lima Metropolitana dará más de 500 panes con chicharrón totalmente gratis. | Foto: Composición LR/Andina.

El pan con chicharrón es clave y en el Perú lo saben. En medio de la competencia por definir el mejor desayuno, la Municiaplidad distrital de Lurigancho - Chosica organiza un super evento en el que se regalaran 500 panes con chicharrón.

En esa línea, a través de la página oficial en Facebook, el municipio precisó que se realizará el domingo 14 de septiembre desde las 10.00 a. m., sin embargo, aclararon que los usuarios puedan llegar mucho más temprano.

Pan con chicharrón gratis en Lurigancho - Chosica: ¿en qué zona será?

Los ciudadanos podrán disfrutar del delicioso pan con chicharrón que serán regalados en el distrito de Lurigancho - Chosica este domingo 14 de septiembre. En esa línea, el evento se realizará en el jirón Cuzco, frente al Cristo Blanco.

Distrito de Lurigancho - Chosica dará más de 500 panes con chicharrón totalmente gratis. Foto: Distrito de Lurigancho - Chosica

Diversas municipalidades a nivel nacional han regalado a través de eventos públicos panes con chicharrón en el contexto del 'Mundial de desayunos' creado por Ibai Llanos. Precisamente, Perú se enfrenta a Venezuela por definir cuál es el mejor desayuno.

¿Cómo votar por Perú en el 'Mundial de desayunos'?

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.