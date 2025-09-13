HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina pide al público votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: "No hay punto de comparación con una arepa"

La periodista Magaly Medina se suma a la fiebre por el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. Solo quedan pocas horas para votar por el pan con chicharrón en la final contra la arepa reina pepiada.

La votación para apoyar al pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos finaliza este sábado 13 de septiembre al mediodía.
La votación para apoyar al pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos finaliza este sábado 13 de septiembre al mediodía. | Foto: composición Omar Neyra/ATV/Ibai Llanos

Magaly Medina se suma a la fiebre del Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos y lanza un llamado al público para votar por el pan con chicharrón en la gran final. Durante la emisión de 'Magaly TV, la firme' del viernes 12 de septiembre, la periodista reveló que inicialmente había decidido no pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, ante los reiterados pedidos que recibió y el sorpresivo cambio en los resultados —que favorecieron a la arepa reina pepiada venezolana a pocas horas de cerrar el conteo—, se sintió obligada a intervenir. "No hay punto de comparación con una arepa", afirmó tajante.

La popular 'Urraca' añadió que, ya que Perú no estará en la Copa del Mundo, al menos debería conquistar el Mundial de Desayunos de Ibai. Además, destacó las palabras de un amigo suyo, quien le mencionó que una victoria como esta podría impulsar la gastronomía, lo que beneficiaría a emprendedores que tienen sus sangucherías.

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Magaly Medina expone a Maju Mantilla por lanzar supuestas indirectas sobre infidelidad: "Encontramos mensajitos ocultos"

Magaly Medina pide al público que vote por el pan con chicharrón en Mundial de Desayunos

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos sorprendió al enfrentar en la final al pan con chicharrón peruano contra la arepa reina pepiada venezolana. Aunque Perú tomó la delantera en un conteo reñido, en las últimas horas Venezuela habría volteado el marcador. Ante esta situación, Magaly Medina hizo un llamado a su audiencia para apoyar al desayuno nacional. "Me interesa dos pepinos, pero acaba de llamar un amigo mío que dice que esto va a ayudar a la gastronomía. En honor a todos esos emprendedores que tienen su negocio, sus sangucherías, que están luchando por salir adelante, los llamo y los convoco a votar por el pan con chicharrón", expresó.

La 'Urraca' se disculpó con sus seguidores venezolanos, pero no dudó en marcar distancia entre ambos platillos. "Me dice mi amigo que en estos momentos no estamos quedando muy bien, que están ganando las arepas venezolanas, y eso es algo que no podemos permitir. Con el perdón de tantos venezolanos amorosos que me siguen en redes y en el programa, debo decir que no hay punto de comparación entre un pan con chicharrón y una arepa, aunque a ellos les pueda parecer delicioso", añadió entre risas, pero con firmeza.

Productora de pódcast se pronuncia sobre chats que habría tenido con Gustavo Salcedo por presunta infidelidad de Maju Mantilla: "Me causa desagrado"

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en la final del Mundial de Desayunos 2025 de Ibai Llanos?

En esa línea, Magaly Medina volvió a exhortar al público a respaldar el desayuno peruano: "Así que entremos a las redes sociales de Ibai Llanos —Instagram, YouTube y TikTok— y votemos", instó con firmeza. Fiel a su estilo punzante, la 'Urraca' no dejó pasar la oportunidad de lanzar una broma con sabor a crítica sobre las derrotas del fútbol nacional. "Por favor, ese trofeo no se nos puede escapar. Ya se nos escapan todos los trofeos del mundo. No vamos a ir al Mundial, ¡por lo menos ganemos este!", soltó entre risas.

Tal como señala la periodista, para apoyar al pan con chicharrón peruano en la final del Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos, es necesario ingresar a las redes oficiales del streamer español. Una vez allí, debes darle 'like' al comentario fijado que representa al candidato peruano. La votación estará disponible en TikTok, Instagram y YouTube hasta las 12.00 p. m. (mediodía) de este sábado 13 de septiembre de 2025.

