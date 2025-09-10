HOYSuscripcion LR Focus

Universitario emprende con negocio de maquillaje durante clases y genera reacciones: "Vender dulces pasó de moda"

En su emprendimiento, joven ofrece productos de belleza como labiales y varios artículos de maquillaje. Clip es viral en TikTok.

"Aquí no hay vergüenza, aquí se factura", resaltaron usuarios en TikTok
"Aquí no hay vergüenza, aquí se factura", resaltaron usuarios en TikTok | Foto: composición LR/ anthony24_01/TikTok

Un estudiante de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) captó la atención de las redes sociales por su original emprendimiento dentro del aula. Se trata de Jean Vega, joven universitario de Machala, Ecuador, que decidió iniciar un negocio de venta de cosméticos durante sus clases, generando sorpresa entre sus compañeros y usuarios en TikTok.

Estudiante vende cosméticos en su universidad

En un video que rápidamente se viralizó, se puede ver a Jean ofreciendo productos de belleza a una compañera mientras transcurre la clase. Labiales, bases, delineadores y otros artículos forman parte de su catálogo, el cual promociona para generar ingresos sin descuidar sus estudios.

La creatividad del joven fue bien recibida por muchos internautas, quienes lo felicitan por su iniciativa. Algunos incluso comentaron que “vender dulces pasó de moda”, en alusión a los típicos emprendimientos.

Emprendimiento genera positivas reacciones en TikTok

Tras la viralización del contenido en TikTok, muchos usuarios resaltaron el ingenio y determinación del estudiante. Así mismo, otros usuarios se refirieron a otros emprendedores que salen adelante desde cualquier lugar, incluso en un salón de clases.

"En mis tiempos vendían chocotejas. Esto es otro nivel", "Soy la compradora, nunca imaginé que estaban grabando. Agradezco mucho el apoyo que le brindan a mi compañero en su emprendimiento, gracias", "Este muchacho va a cumplir todo lo que se proponga", "Yo sí le compraría", "Aquí no hay vergüenza, aquí se factura", "Admirable joven, así es como salen adelante y son exitosos", reaccionaron cibernautas en la plataforma china.

