El 'Mundial de desayunos' creado por Ibai Llanos ha desatado todo un furor entre los países participantes. Y con paso firme, el Perú, con el pan con chicharrón, se posiciona como uno de los favoritos para ganar la competencia. Precisamente, la exposición que está teniendo la comida peruana es abismal.

En ese sentido, y desde Bolivia, el presentador del país vecino, Leonel Fransezze, hizo un análisis sobre la gastronomía peruana y se sinceró al explicar por qué los 'destruye'. "Perú nos destruye con su gastronomía, no porque sea mejor que la nuestra, sino porque está mejor comercializada", comentó.

Leonel Fransezze se sincera y acepta que el Perú 'destruye' a Bolivia con su gastronomía

En el podcast, 'Los Streamers', el presentador boliviano, Leonel Fransezze, explicó cómo es que el Perú se ha posicionado mundialmente y ahora es reconocida por su gastronomía y sitios arqueológicos. "Es mejor vendida y hasta ha tenido una visión de marca país", sostuvo en medio de la competencia que existe por ganar el 'Mundial de desayunos'.

Aunque, también comentó sobre el Santuario Histórico de Machu Picchu, e hizo una reflexión crítica sobre la situación de Bolivia. "Perú es fantástico, pero nosotros tenemos cosas increíbles también y lastimosamente no podemos impulsarla porque no ha habido por parte del Estado campañas conscientes y sostenibles para poder impulsar esas cosas".

¿Cómo votar por el Perú en el 'Mundial de desayunos' de Ibai?

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.