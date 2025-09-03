HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Tendencias

Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

El presentador boliviano Leonel Fransezze analizó la gastronomía peruana y resaltó que su mejor comercialización ha sido clave para su éxito. “Está mejor vendida y ha tenido una visión de marca país”.

Presentador boliviano, Leonel Fransezze, se sincera y dice que Perú 'destruye' a Bolivia con la gastronomía.
Presentador boliviano, Leonel Fransezze, se sincera y dice que Perú 'destruye' a Bolivia con la gastronomía. | Foto: Composición LR/LosStreamers.

El 'Mundial de desayunos' creado por Ibai Llanos ha desatado todo un furor entre los países participantes. Y con paso firme, el Perú, con el pan con chicharrón, se posiciona como uno de los favoritos para ganar la competencia. Precisamente, la exposición que está teniendo la comida peruana es abismal.

En ese sentido, y desde Bolivia, el presentador del país vecino, Leonel Fransezze, hizo un análisis sobre la gastronomía peruana y se sinceró al explicar por qué los 'destruye'. "Perú nos destruye con su gastronomía, no porque sea mejor que la nuestra, sino porque está mejor comercializada", comentó.

PUEDES VER: Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

lr.pe

Leonel Fransezze se sincera y acepta que el Perú 'destruye' a Bolivia con su gastronomía

En el podcast, 'Los Streamers', el presentador boliviano, Leonel Fransezze, explicó cómo es que el Perú se ha posicionado mundialmente y ahora es reconocida por su gastronomía y sitios arqueológicos. "Es mejor vendida y hasta ha tenido una visión de marca país", sostuvo en medio de la competencia que existe por ganar el 'Mundial de desayunos'.

Aunque, también comentó sobre el Santuario Histórico de Machu Picchu, e hizo una reflexión crítica sobre la situación de Bolivia. "Perú es fantástico, pero nosotros tenemos cosas increíbles también y lastimosamente no podemos impulsarla porque no ha habido por parte del Estado campañas conscientes y sostenibles para poder impulsar esas cosas".

PUEDES VER: Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"

lr.pe

¿Cómo votar por el Perú en el 'Mundial de desayunos' de Ibai?

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.

  • FacebookTikTok y YouTube: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, ubicar el encuentro en el que se quiere votar y dar ‘me gusta’ o 'like' en el comentario fijado: 'Perú'.
  • Instagram: Ingresar al perfil oficial del streamer español, ubicar el video del encuentro y votar por el país elegido en la encuesta fijada en los comentarios.
Notas relacionadas
Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

LEER MÁS
Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"

Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"

LEER MÁS
Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: ¿cuál es el próximo rival del pan con chicharrón?

Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: ¿cuál es el próximo rival del pan con chicharrón?

LEER MÁS
Joven oculta a su perrito dentro de su mochila mientras su profesora anuncia que habrá revisión de sus pertenencias: ''Sintió el verdadero terror''

Joven oculta a su perrito dentro de su mochila mientras su profesora anuncia que habrá revisión de sus pertenencias: ''Sintió el verdadero terror''

LEER MÁS
Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

LEER MÁS
Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

LEER MÁS
Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

LEER MÁS
Ciudadana peruana acusa a policía italiana de impedirle portar la bandera nacional durante visita al León XIV: ''Usted no sabe que el Papa viene de Perú''

Ciudadana peruana acusa a policía italiana de impedirle portar la bandera nacional durante visita al León XIV: ''Usted no sabe que el Papa viene de Perú''

LEER MÁS
Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Tendencias

Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

Inmigrante en Estados Unidos regresa a su país, su mamá lo recibe entre lágrimas, pero él abraza a su novia y en redes reaccionan: "Ya me dio rabia"

Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota