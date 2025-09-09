"Lo que hace grande a un país es su gente", resaltaron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/elviajederita/TikTok

"Lo que hace grande a un país es su gente", resaltaron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/elviajederita/TikTok

Una influencer española compartió su experiencia al visitar China y varias cosas que realmente la sorprendieron. La creadora de contenido quedó realmente sorprendida con la honestidad en las calles de este país asiático y compartió un clip en las afueras de una universidad, que rápidamente alcanzaron millones de visualizaciones en la plataforma de TikTok. "No disponible en España", describió en redes sociales.

Española queda impactada con la honestidad en las afueras de universidad china

A través de su cuenta 'Elviajederita' en TikTok, la creadora de contenido muestra su rutina sobre el cuidado de mascotas alrededor del mundo. Esta vez llegó a China para estar al pendiente de una rutina y aprovechó para conocer más sobre el país asiático. De esta forma, pudo presenciar el nivel de honestidad que existe en las afueras de una universidad.

La visitante captó como decenas de almuerzos delivery son dejados en los exteriores de la casa universitaria sin que nadie los vigile. Tras algunos minutos, llegan los propietarios, revisan sus nombres y se retiran del lugar sin inconvenientes. "Salida de la universidad en China. No conozco muchos países en el que este sistema podría funcionar", describió en TikTok tras la viralización del contenido.

Usuarios impactados por la honestidad en China

Como era de esperarse, el contenido generó bastante sorpresa entre usuariosde TikTok, especialmente latinos, donde muchos aseguraron que este tipo de situación no podría replicarse en su país. Otro elogiaron la honestidad que se percibe en China.

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

"Están a años luz del resto del mundo", "Respeto en su máximo esplendor", "La gente bien sorprendida, pero así funciona un país cuando la gente tiene mucha educación y valores. También pasa en Suiza", "Definitivamente, eso es cultura", "Lo que hace grande a un país es su gente", "La sensación de seguridad en China proviene principalmente de la propia autodisciplina: no robes lo que no te pertenece", "Estamos tan acostumbrados a la maldad que lo 'normal' parece extraordinario", reaccionaron usuarios en TikTok.