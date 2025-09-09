HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     
Tendencias

Turista española se asombra al ver bolsas de almuerzos fuera de universidad en China sin que nadie los robe

Influencer destacó la honestidad en las calles de China y sorprendió a todos en TikTok.

"Lo que hace grande a un país es su gente", resaltaron usuarios en TikTok.
"Lo que hace grande a un país es su gente", resaltaron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/elviajederita/TikTok

Una influencer española compartió su experiencia al visitar China y varias cosas que realmente la sorprendieron. La creadora de contenido quedó realmente sorprendida con la honestidad en las calles de este país asiático y compartió un clip en las afueras de una universidad, que rápidamente alcanzaron millones de visualizaciones en la plataforma de TikTok. "No disponible en España", describió en redes sociales.

Española queda impactada con la honestidad en las afueras de universidad china

A través de su cuenta 'Elviajederita' en TikTok, la creadora de contenido muestra su rutina sobre el cuidado de mascotas alrededor del mundo. Esta vez llegó a China para estar al pendiente de una rutina y aprovechó para conocer más sobre el país asiático. De esta forma, pudo presenciar el nivel de honestidad que existe en las afueras de una universidad.

PUEDES VER: Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

lr.pe

La visitante captó como decenas de almuerzos delivery son dejados en los exteriores de la casa universitaria sin que nadie los vigile. Tras algunos minutos, llegan los propietarios, revisan sus nombres y se retiran del lugar sin inconvenientes. "Salida de la universidad en China. No conozco muchos países en el que este sistema podría funcionar", describió en TikTok tras la viralización del contenido.

Usuarios impactados por la honestidad en China

Como era de esperarse, el contenido generó bastante sorpresa entre usuariosde TikTok, especialmente latinos, donde muchos aseguraron que este tipo de situación no podría replicarse en su país. Otro elogiaron la honestidad que se percibe en China.

PUEDES VER: Mujer celebró su divorcio con orquesta afuera del tribunal: “Me liberé de quien más daño me hizo”

lr.pe
Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

"Están a años luz del resto del mundo", "Respeto en su máximo esplendor", "La gente bien sorprendida, pero así funciona un país cuando la gente tiene mucha educación y valores. También pasa en Suiza", "Definitivamente, eso es cultura", "Lo que hace grande a un país es su gente", "La sensación de seguridad en China proviene principalmente de la propia autodisciplina: no robes lo que no te pertenece", "Estamos tan acostumbrados a la maldad que lo 'normal' parece extraordinario", reaccionaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Hombres imitan fulbito de mesa en vida real y redes estallan: "Qué estafa, no giran"

Hombres imitan fulbito de mesa en vida real y redes estallan: "Qué estafa, no giran"

LEER MÁS
Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

LEER MÁS
Cartel publicitario causa furor en redes al pedir voto por Perú en 'Mundial de desayunos': “Esto se sale de control”

Cartel publicitario causa furor en redes al pedir voto por Perú en 'Mundial de desayunos': “Esto se sale de control”

LEER MÁS
Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

LEER MÁS
Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

LEER MÁS
Joven pide por app mazamorra morada con arroz con leche y lo que recibe la deja atónita: "Pensé que iba a llegar en frasquito"

Joven pide por app mazamorra morada con arroz con leche y lo que recibe la deja atónita: "Pensé que iba a llegar en frasquito"

LEER MÁS
Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

LEER MÁS
La viral frase de César Acuña que todos están comentando: 'La única forma de hacer amigos es la amistad'

La viral frase de César Acuña que todos están comentando: 'La única forma de hacer amigos es la amistad'

LEER MÁS
Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

Peruana se sorprende al notar curioso detalle que portaban pasajeros de vuelo procedente de Cusco: “Delicioso”

LEER MÁS
Padres reciben diploma de graduación de la UNI de su hijo fallecido y conmueven en redes: "¡Sueño cumplido!"

Padres reciben diploma de graduación de la UNI de su hijo fallecido y conmueven en redes: "¡Sueño cumplido!"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Tendencias

Mozo revela que cobró S/9,80 en vez de S/98 y la historia viral genera reacciones: “Eso no es nada”

Boliviano se sincera y admite que el Perú los 'destruye' con la gastronomía y Machu Picchu: "Han tenido visión de marca país"

Florero con agua cae sobre devoto en plena procesión y redes reaccionan: "Es la bendición"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota