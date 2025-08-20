Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Una emprendedora peruana tomó una drástica decisión luego de descubrir que recibió una transferencia falsa. La comerciante, dedicada a la venta de artículos decorativos para cumpleaños, fue contactada por una mujer que le realizó un fuerte pedido. Sin embargo, todo salió a la luz cuando notó que el comprobante de pago que recibió era fraudulento. Caso es viral en TikTok.

Emprendedora descubre intento de estafa con transferencia fraudulento

De acuerdo a la cuenta @partyproducts en TikTok, la emprendedora recibió un pedido de varios artículos para un cumpleaños, vasitos, adornos, globos, entre otros. La clienta se contactó con ella de forma virtual y le envió un supuesto comprobante de Yape, billetera digital del BCP. Pero el pago nunca llegó, pese a que pasó una semana.

"No pensé exponerla, pero era muy insistente en pedir su guía para recoger su pedido. Pidió un pack ejecutivo para 20 niños y no solo eso, pidió una docena de burbujas, encima las más grandes", describe el clip viral.

Tras ello, la clienta exigió el pedido y fue ahí donde la emprendedora ideó una sorprendente lección. Decidió enviarle a Trujillo una caja, como si fuera un envío normal, pero con basura. "Nos dimos cuenta de que si hoy nos pasó a nosotros, seguiría haciendo esta gravedad a muchos más negocios. Así que, querido emprendedor, primero corrobora bien ese comprobante de pago", agregaron en TikTok.

La emprendedora envió la caja por Shalom. Aunque no se mostró el desenlace, es fácil imaginar la sorpresa y frustración del intento de la estafadora al recibir una caja con basura.

¿Cómo detectar una transferencia fraudulenta?

Para detectar una transferencia fraudulenta en pagos, verifica siempre que el comprobante enviado por el cliente sea legítimo. Por ejemplo, revisa que el número de operación coincida con el registrado en tu cuenta bancaria, confirma el monto exacto y corrobora que el pago se haya hecho desde una entidad válida.

Desconfía de capturas editadas, mensajes con presión para hacer envíos rápidos y transferencias fuera del horario. Verifica en tu propia cuenta si la transferencia aparece en tu historial de movimientos.