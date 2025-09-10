Le llegó un pantalón, pero que no era de tela denim. | Foto: composición LR/ nicole.c86/TikTok

Una joven generó revuelo en redes sociales tras compartir su experiencia al comprar un supuesto pantalón jean con diseño de Stitch en la plataforma Temu. En el video viral, mostró su sorpresa al recibir la prenda, que resultó no ser un jean real, sino un pantalón de tela delgada con un color muy similar al denim. La historia compartida en TikTok alcanzó cientos de reacciones.

Mujer se lleva sorpresa al pedir 'jean' con dibujo de Disney en tienda Temu

De acuerdo al clip compartido en la cuenta nicole.c86 en TikTok, la usuaria estaba entusiasmada con su pedido en Temu. Ella pidió varios artículos y uno de ellos fue un pantalón 'jean' con el diseño de Stitch. Pero al abrir el paquete quedó realmente sorprendida y decidió compartir su caso en redes sociales.

En el video se muestra la prenda que simula ser un pantalón jean, pero no es de tela denim. "Lean bien las reseñas y la descripción del artículo. Me confié", expresó, mientras enseñaba la diferencia entre lo que esperaba y lo que llegó. Tras la viralización del clip, la usuaria explicó que el error fue en parte suyo, ya que no se percató de un pequeño detalle en la descripción del producto. Aunque el pantalón sí tenía el estampado de Stitch como se prometía, la textura y calidad del material no eran las esperadas.

Como era de esperarse, el clip compartido en TikTok se viralizó y el testimonio de la mujer sirvió como advertencia para otros compradores sobre la importancia de leer cuidadosamente antes de hacer una compra online.

"Ahí mismo dice que no es jean, debiste leer bien", "Lo vi tarde, ya lo compré, pero pidan reembolso si no les gusta", "Me pasó eso mismo, me pedí un pantalón, no leí, la tela era licra y la imagen es de un jean", "Temu es para gente que lee descripciones", indicaron usuarios en TikTok.