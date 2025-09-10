HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Curwen en La República     
Historiador de Chile responde a Giacomo Bocchio: “La marraqueta existe en Tacna porque los chilenos la llevaron"

Giacomo Bocchio comentó que la marraqueta es el pan típico de Tacna, y sus palabras recobraron fuerza tras el 'Mundial de desayunos'. Por ello, desde el vecino país, ya hubo distintas reacciones.

Historiador chileno le aclara a Giacomo Bocchio sobre el origen de la marraqueta.
Historiador chileno le aclara a Giacomo Bocchio sobre el origen de la marraqueta. | Foto: Composición LR/MegaTV/Giacomo Bocchio.

El 'Mundial de desayuno' ha dejado un enfrentamiento por el origen de los desayunos, sobre todo, cuando se enfrentó Perú con el pan con chicharrón y Chile con su marraqueta. En ese contexto, un video que realizó hace 3 años el chef, Giacomo Bocchio, se hizo viral debido a que habla sobre la marraqueta y donde expresa que ese pan también es típico de Tacna.

Sus palabras han llegado hasta el vecino país desde donde han respondido y también han aclarado sobre el origen de la marraqueta. "La marraqueta existe en Tacna solamente porque los chilenos la llevaron", explicó el historiador chileno, Cristóbal García - Huidobro, para Meganoticias.

Historiador chileno explica origen de la marraqueta y responde a chef peruano

Un informe realizado por un canal de televisión en Chile detalló a través de un historiador la razón por la que el pan conocido como marraqueta también se hace en Tacna. "No hay que olvidar que Tacna fue territorio chileno desde la conquista de esa parte del Perú en 1880 hasta 1929, son 50 años aproximadamente de presencia chilena y, por lo tanto, la gastronomía tacneña de una forma u otra se vio influenciada también por la chilena", aclaró García-Huidobro.

Pero, ¿qué dijo realmente el chef Giacomo Bocchio? En un video para su plataforma de YouTube, bajo el título de: Te enseño a preparar el picante a la tacneña. Bocchio comentó que la marraqueta es típica de Tacna y sostuvo. "El nombre marraqueta se encuentra desde Chile hasta Bolivia".

Acto seguido, Bocchio explica el origen de la marraqueta y de que el nombre proviene de los hermanos franceses, Marraquette, quienes se asentaron en Chile.

¿Qué es la marraqueta?

La marraqueta es un pan que también se le conoce como 'francés', pan batido o pan de batalla. Tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y está muy ligado a la influencia europea que llegaron a Sudamérica. Su nombre proviene de los hermanos franceses Marraquette, quienes fueron panaderos cuyo trabajo se popularizó en Santiago de Chile, por ello, a lo largo de los años, la marraqueta se convirtió en el pan tradicional de las mesas chilenas.

