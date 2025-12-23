Muchos usuarios enfatizaron que, en medio de la adversidad, trabajadores encontraron la manera de compartir alegría y esperanza. | Foto: composición LR/TikTok

Muchos usuarios enfatizaron que, en medio de la adversidad, trabajadores encontraron la manera de compartir alegría y esperanza. | Foto: composición LR/TikTok

A poco de celebrar la Navidad, un chofer y su cobrador de la ruta de transporte público decidieron convertir un viaje habitual en un momento memorable. Ellos sorprendieron a sus pasajeros entregándoles boletos numerados como parte de una dinámica navideña. Lo que nadie esperaba era que esos boletos no solo eran simbólicos, sino que también eran para llevar panetones sorteados en pleno trayecto.

Chofer y cobrador sorprenden a pasajeros con sorteo de panetones en ruta de transporte público

El sorteo fue organizado por el propio cobrador, quien, con un entusiasmo contagioso, explicó el sorteo a los pasajeros que abordaron el vehículo. Para añadir más emoción y transparencia, pidió apoyo a un pasajero mayor a participar y le pidió que sacara los boletos ganadores de una bolsita preparada especialmente para la ocasión.

Este gesto despertó sonrisas y aplausos entre los presentes. De esta forma, una joven pasajera que no pudo ocultar su sorpresa al escuchar su número. El cobrador, sin perder tiempo, se acercó a ella para entregarle su panetón, mientras otros pasajeros la felicitaban.

Reacciones en redes sociales

El momento no tardó en llegar a las redes sociales, donde cientos de usuarios elogiaron el noble gesto de los trabajadores del sector transporte. Los comentarios destacaron que, a pesar de la difícil situación que enfrentan a diario por el aumento de la delincuencia en Lima, choferes y cobradores siguen esforzándose para salir adelante con resiliencia y buen humor.

"Por eso digo quien menos tiene, más comparte", "Mi señor, protege a los choferes, cúbrelos con tu manto sagrado, de tanta maldad", "Con tanto que les ha pasado y encima regalan a sus usuarios, qué bello gesto", "Este es el Perú que amo", "Diosito, cuídalo de todo mal y bendice su hogar siempre", "El peruano es de gran corazón a pesar de tantas desgracias", reaccionaron usuarios en TikTok.