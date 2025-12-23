HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Tendencias

Chofer y cobrador premian a pasajeros con sorteo por Navidad y escena es viral: "Quien menos tiene, más comparte"

Las redes sociales se inundaron de elogios hacia estos trabajadores, quienes a pesar de la difícil situación en Lima, comparten momentos de alegría.

Muchos usuarios enfatizaron que, en medio de la adversidad, trabajadores encontraron la manera de compartir alegría y esperanza.
Muchos usuarios enfatizaron que, en medio de la adversidad, trabajadores encontraron la manera de compartir alegría y esperanza. | Foto: composición LR/TikTok

A poco de celebrar la Navidad, un chofer y su cobrador de la ruta de transporte público decidieron convertir un viaje habitual en un momento memorable. Ellos sorprendieron a sus pasajeros entregándoles boletos numerados como parte de una dinámica navideña. Lo que nadie esperaba era que esos boletos no solo eran simbólicos, sino que también eran para llevar panetones sorteados en pleno trayecto.

Chofer y cobrador sorprenden a pasajeros con sorteo de panetones en ruta de transporte público

El sorteo fue organizado por el propio cobrador, quien, con un entusiasmo contagioso, explicó el sorteo a los pasajeros que abordaron el vehículo. Para añadir más emoción y transparencia, pidió apoyo a un pasajero mayor a participar y le pidió que sacara los boletos ganadores de una bolsita preparada especialmente para la ocasión.

PUEDES VER: Tiktoker realiza sorteo gratuito de pavo en bus de Lima y desata risas: "Me pasé más de 10 paraderos y no gané"

lr.pe

Este gesto despertó sonrisas y aplausos entre los presentes. De esta forma, una joven pasajera que no pudo ocultar su sorpresa al escuchar su número. El cobrador, sin perder tiempo, se acercó a ella para entregarle su panetón, mientras otros pasajeros la felicitaban.

Reacciones en redes sociales

El momento no tardó en llegar a las redes sociales, donde cientos de usuarios elogiaron el noble gesto de los trabajadores del sector transporte. Los comentarios destacaron que, a pesar de la difícil situación que enfrentan a diario por el aumento de la delincuencia en Lima, choferes y cobradores siguen esforzándose para salir adelante con resiliencia y buen humor.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

lr.pe

"Por eso digo quien menos tiene, más comparte", "Mi señor, protege a los choferes, cúbrelos con tu manto sagrado, de tanta maldad", "Con tanto que les ha pasado y encima regalan a sus usuarios, qué bello gesto", "Este es el Perú que amo", "Diosito, cuídalo de todo mal y bendice su hogar siempre", "El peruano es de gran corazón a pesar de tantas desgracias", reaccionaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

LEER MÁS
Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

LEER MÁS
Familia arma árbol de Navidad gigante con botellas de cerveza y se vuelve viral en redes: “¡Que no lo vea el reciclador del barrio!”

Familia arma árbol de Navidad gigante con botellas de cerveza y se vuelve viral en redes: “¡Que no lo vea el reciclador del barrio!”

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker realiza sorteo gratuito de pavo en bus de Lima y desata risas: "Me pasé más de 10 paraderos y no gané"

Tiktoker realiza sorteo gratuito de pavo en bus de Lima y desata risas: "Me pasé más de 10 paraderos y no gané"

LEER MÁS
Influencer pide cambiar plato frío en restaurante porque realizaba contenido para TikTok: "No sabes quién soy"

Influencer pide cambiar plato frío en restaurante porque realizaba contenido para TikTok: "No sabes quién soy"

LEER MÁS
Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

LEER MÁS
Vecina reclama por juguetes de chocolatada en Ate y desata críticas: "Mejor me hubiera ido al centro con S/2"

Vecina reclama por juguetes de chocolatada en Ate y desata críticas: "Mejor me hubiera ido al centro con S/2"

LEER MÁS
¿Por qué Giancarlo dejó de aparecer en los videos de la youtuber peruana Ariana Bolo?

¿Por qué Giancarlo dejó de aparecer en los videos de la youtuber peruana Ariana Bolo?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Tendencias

Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

Familia es acusada por embarcar a su abuela fallecida en vuelo de España a Londres: "Está bien, solo está cansada"

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025