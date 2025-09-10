Revelan cómo se graban las escenas de ‘AFHS’ en el 'Petito' y fans reaccionan: "Viví engañado"

Usuarios sorprendidos por la forma en que se graban las escenas de 'Al fondo hay sitio'. | Foto: composición LR/ susanajurupe/TikTok

Usuarios sorprendidos por la forma en que se graban las escenas de 'Al fondo hay sitio'. | Foto: composición LR/ susanajurupe/TikTok

Un reciente video viral en redes sociales sorprendió a los fans de la serie peruna 'Al fondo hay sitio' (AFHS), al revelar cómo se graban las escenas dentro del icónico bus "Petito". Contrario a lo que muchos pensaban, el vehículo no está en movimiento durante las tomas. En realidad, permanece completamente estacionado.

Clip viral en TikTok muestra detrás de las escenas en el bus de 'Al fondo hay sitio'

La grabación, difundida en redes sociales, muestra que, para simular el movimiento del bus, una persona ubicada en el techo de la unidad se encarga de tapar una pequeña ventana con un cartón. Este efecto de luz y sombra, realizado de forma manual, crea la ilusión de que el bus está avanzando, cuando en realidad no se mueve ni un centímetro.

Los usuarios no tardaron en reaccionar, muchos quedaron sorprendidos. Cabe resaltar, que el bus 'Petito' formó parte de todas las temporadas de la exitosa serie y también es conocido como 'Carmelo'. Comentarios como “Viví engañado” o “Cada rato pasa por un puente”, reflejan asombro y decepción que generó el detrás de cámaras. A pesar de ello, la mayoría reconoce la creatividad y sencillez del truco, elogiando al equipo de producción por su ingenio.

¿Dónde se graban las escenas de Al Fondo Hay Sitio?

Las escenas de 'Al fondo hay sitio' se graban principalmente en un set construido por América Televisión en Pachacámac, Lima. Este lugar alberga réplicas a escala real de las casas de los personajes y otros espacios emblemáticos como el barrio Las Lomas.

Aunque algunas escenas parecen grabadas en exteriores reales, la mayoría se filman dentro de estos sets especialmente diseñados para la producción, lo que permite un mayor control de iluminación, sonido y ambientación.