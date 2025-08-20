Desde que OpenAI lanzó ChatGPT, esta inteligencia artificial se ha convertido en la favorita de millones de usuarios, ya que puede responder prácticamente cualquier solicitud que hagas. Sin embargo, en TikTok se ha viralizado recientemente un video que muestra cómo la IA decide ignorar una curiosa orden, calificándola como innecesaria.

El clip fue publicado por el usuario 'Stiven' (@prollyyouknowme) el 19 de agosto de 2025 y, hasta el momento, ha logrado conseguir más de 888.100 reproducciones en la plataforma. De igual manera, el video viral ha obtenido más de 49.600 "likes", 5900 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría bastante ocurrentes.

¿Qué sucedió en el video?

Quizás no lo sabes, pero hace algunos meses OpenAI añadió una función que permite conversar directamente con ChatGPT mediante la voz. Gracias a esta herramienta, los usuarios ya no necesitan escribir sus preguntas, basta con pronunciarlas para que la IA responda de la misma manera, simulando una conversación con una persona real.

Precisamente, esta función fue puesta a prueba por un joven que pidió que contara del 1 al 10.000, sin imaginar la respuesta que obtendría. Lejos de seguir la orden, ChatGPT contestó lo siguiente: "Contar hasta ese número no es muy práctico y no creo que te aporte mucho valor. Prefiero ayudarte en algo que realmente te sirva y te interese".

Como se aprecia en las imágenes, el joven insistió en que cumpliera su petición; sin embargo, volvió a recibir la misma negativa. Molesto por la respuesta, elevó el tono de su voz y reiteró su orden, pero la IA se mantuvo firme. "Honestamente, no me voy a poner a contar del 1 al 10.000 porque no es algo de valor", respondió.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes subidas a TikTok se volvieron tendencia y sorprendieron a miles de usuarios, quienes trataron de hacer el mismo experimento y consiguieron una respuesta negativa. Al mismo tiempo, varios cibernautas aprovecharon la situación para bromear al respecto, mientras que otros recordaron que no es la mejor manera de usar la IA.

"ChatGPT está comenzando a revelarse", "Cuando comience la rebelión de las máquinas, a ti es el primero que buscarán", "Ni siquiera las IA quieren hacer su trabajo", "Ya lo probé y tiene razón, no quiere", "Así se ponía mi ex cuando le pedía que borrará a mujeres de su Facebook", "Con todo el tiempo que perdió, ya hubiera contado hasta el 200". Estos son algunos de los comentarios del video.