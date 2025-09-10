Joven deja caer S/20 a propósito y reacción de mujer causa revuelo en redes: “Encima reclama”

Un curioso experimento social está causando varias reacciones en redes sociales debido al comportamiento de una mujer. El hecho fue difundido en TikTok, donde un supuesto vendedor de accesorios de celulares simula la caída de un billete de S/20 cerca de su pequeño stand. Tras ello, la protagonista del clip viral realiza una singular acción para hacerse del dinero, sin mostrar ningún signo de honestidad.

Mujer intenta tomar billete de S/20: experimento social tiene 27 millones de vistas en TikTok

De acuerdo al clip viral en la cuenta yonder222comedia en TikTok, un joven decidió poner a prueba la honestidad de las personas al dejar caer intencionalmente un billete de S/20. Luego de algunos segundos, una mujer notó el dinero cerca del stand del muchacho y decidió acercarse.

De esta forma, se acerca al joven y con su zapato pisa el billete. Luego aparenta que comprará algún accesorio para su celular y disimuladamente se agacha para tomar el dinero. Pero lo que no esperaba que el billete estaban sujeto con un hilo y desapareció de su vista en cuestión de segundos. Tras ello, opta por señalar que se le cayó algo y el muchacho levanta el pequeño stand, pero el dinero no está más. La mujer se muestra muy molesta y hasta reclama.

Clip genera un intenso debate en TikTok

Como era de esperarse, la escena se viralizó rápidamente en TikTok y generó varias reacciones. Algunos usuarios cuestionan la falta de honestidad de la mujer.

"Parece gracioso, pero eso muestra como sociedad que no hay valores, ni honestidad", "Ella no tenía ninguna intención de cambiar el protector de pantalla. Lo hizo por el dinero que encontró", "Eso es marketing", "Encima reclama", "Eso se llama estrategia", "Sí que sabe como vender", reaccionaron cibernautas.